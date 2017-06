Vom Experiment zur festen Größe

Ottersweier - Mit stolzer Brust reckt sich der Hatzenweierer Storch auf der Antonius-Kapelle und schaut erstaunt auf die Betriebsamkeit im sonst so ruhigen und idyllischen Ottersweierer Ortsteil. In Hatzenweier wird das Antonius-Fest gefeiert, und zum vierten Mal wird diese traditionsreiche Veranstaltung zu Ehren des Heiligen Antonius von einer Kunstausstellung begleitet - der "Art Hatzenweier".

Direkt nach dem Kirchgang am strahlend schönen Fest-Sonntagmorgen startete die Ausstellung. Die augenzwinkernde Nutzung des Art-Begriffs, wie er nur für die großen Kunstmessen verwendet wird, hat sich mittlerweile für das Hatzenweierer Ausstellungskonzept etabliert. Buchbinder und Verleger Roland Klöpfer ist der betriebsame Erfinder der "Kunst im Dorf". Er freut sich, dass auch die vierte Kunstmesse sowohl ein attraktives Teilnehmerfeld als auch viele Besucher aufweisen kann. Im Laufe des Nachmittags füllt sich Hatzenweier immer mehr, zahlreiche Besucher kommen zur Ausstellung und in Folge ins Zelt. in dem die Mitglieder des Narrenrats bei der Bewirtung der Gäste alle Hände voll zu tun haben. Die Art Hatzenweier hat sich vom Experiment zum festen Bestandteil des Antonius-Festes entwickelt.

Dabei steht die Kapelle selbst von Beginn an im Mittelpunkt der Kunst. Rudi Eckerle hatte 2015 dort einen siebenteiligen Kreuzweg ausgestellt mit Bildern, die eine so wunderbare Symbiose mit dem stillen Gotteshaus eingegangen sind, dass sich die Hatzenweierer entschieden haben, einem der Werke dort einen festen Platz zu geben. Als Künstler will Rudi Eckerle durchaus provozieren. Er hat nun ein Bild aufgehängt, über das sich so mancher Gottesdienstbesucher vielleicht gewundert haben mag. Es zeigt eine barbusige Frau, die - bei genauerem Hinsehen - am Kreuz hängt und mit einem Zielfernrohr ins Visier genommen wird. "Das Bild ,Next Jesus' soll deutlich machen, dass sich die Kirche gegenüber den Frauen öffnen muss", erklärt Eckerle.

Direkt neben der Kapelle ermöglicht Roland Klöpfer einen Blick in seine pittoreske Werkstatt und lädt zur Buchherstellung und zum Marmorieren von Papier ein. Petra Nagel zeigt mit schwarz-weißen Fotografien träumerische Szenen in Venedig und Paris, während Heidi Hannemann nicht nur Tonskulpturen mitgebracht hat, sondern gleich auch den Brennofen, um vorzuführen, wie der aufwendige Prozess des Brennens abläuft.

Petra Neues zeigt das traditionelle Handwerk des "Lampwork", des Glasperlendrehens. Ihr neuester Clou ist ein hübscher "Badischer Wein-Wichtel", der als Flaschenverschluss dient. Design aus Holz, Schmuck aus edlen Knöpfen, Ölmalerei, gefilzte Hausschuhe und Kreatives aus dem Garten und der Küche.

Wie bei jeder Art gibt es auch einen exotischen Farbtupfer. Im Hof der Familie Scheurer ist Mimis Afrika-Shop mit bunten Souvenirs, typischer Kleidung und afrikanischer Küche zuhause. Am anderen Ende der Festmeile, im Haus Fehninger, präsentiert Lederweigel handfeste Taschen und Gurte, während ein paar Schritte weiter Bernd Hemmer seine steinernen Schätze aus der Natur ausstellt. Ehefrau Patricia Hemmer hat ihr Buch dabei, einen prächtigen Bildband über Achate aus dem Schwarzwald, dass in der Fachpresse hochgelobt und ein Jahr nach Erscheinen bereits als Standardwerk bezeichnet wird. Die Art Hatzenweier ist eben immer wieder für eine überraschende Entdeckung gut.