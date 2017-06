"Etwas ganz Außergewöhnliches"

(red) - Es sind nur noch zweieinhalb Wochen bis zum Open Air in Bühlertal, mit dem die Veranstalter der Kulturreihe "Live im Gewölbekeller" ganz neue Schritte zu gehen wagen: Zwei unterschiedliche wie herausragende Bands, "Combo latino" und "Zfridn", wurden unter Federführung der Gemeindeverwaltung für das Ereignis am Sonntag, 1. Juli, 19 Uhr, auf dem Brunnenplatz beim Haus des Gastes engagiert.

Jürgen Brügel vom Orga-Team verspricht "etwas ganz Außergewöhnliches". Es sei kein Konzert im eigentlichen Sinne: "Es geht uns auch um Atmosphäre, um Lebensfreude, um ein großes gemeinsames Fest." Ein Fest, das sich an verschiedene Zielgruppen richte, was sich auch in der Verschiedenartigkeit der Bands widerspiegle: Da ist zunächst die "Combo latino" aus Karlsruhe, deren Mitglieder zum Teil aus Lateinamerika und den USA stammen und die eine Synthese aus lateinamerikanischen Rhythmen (Cumbia, Merengue, Rumba, Mambo) mit Rock und Jazz verspricht. Mit dem Begriff "Moderne Latino-Musik" ist diese explosive Fusion überschrieben. Dass sie tanzbar sei, stehe außer Frage, weshalb nur ein Teil des Brunnenplatzes mit Tischen und Bänken versehen werde, wie Brügel ankündigt. Rund zwei Stunden, sagt er, werde diese Band aufspielen, bevor die Bühne nach einer Umbaupause der Hubert-von-Goisern-Coverband "Zfridn" aus Bayeuth gehört. Der Alpenrock des rebellischen österreichischen Liedermachers ist eine Mischung aus Rock und traditioneller Volksmusik. Lieder wie "Weit weit weg" oder "Koa Hiatamadl" wurden weit über Oberösterreicher hinaus bekannt. Für die Bewirtung sorgen die Feuerwehr Bühlertal und das Team von "Live im Gewölbekeller". Vorbereitet ist man in Bühlertal auf bis zu 600 Besucher (bei 400 Sitzmöglichkeiten). Nur das Wetter ist natürlich noch eine Unbekannte. "Notfalls besteht die Option, ins Haus des Gastes zu wechseln", so Brügel, der jedoch auf einen "wunderbaren, lauen Sommerabend" hofft. Ein besonderes Bonbon bieten die Veranstalter Gruppen, die acht und mehr Karten erwerben. Diese bekommen eine Biertischgarnitur reserviert und eine Flasche Rosé obendrein. Karten für das Open Air sind erhältlich bei der Tourist-Info und der OMV-Tankstelle Fritz in Bühlertal, bei Optik Delker in Bühl sowie in den Filialen der Bühlot-Bäckerei in Bühlertal und Bühl. Das Ticket kostet im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.