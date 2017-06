In Oberbruch wird geschraubt und gedübelt

(uj) - Geht es nach dem Willen der Stadtverwaltung, kann in den Räumen des früheren "Penny-Markts" im Pionierweg in Ottenau kein Wettbüro eingerichtet werden. Mittels einer Änderung des Bebauungsplans soll dies verhindert werden. Der Gemeinderat muss entscheiden (Foto: uj). » - Mehr

Rastatt