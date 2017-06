Drache "Fauchi" sorgt für staunende Kinderaugen Bühl (urs) - Rauch dringt am Sonntagnachmittag aus dem Schüttekeller. Brennt es? Selbstverständlich nicht. Auf der Bühne der Bühler Kultbühne speit ein kleiner blauer Vulkan seinen Qualm aus, und ein Drache schlüpft gerade aus seinem Ei. Staunende große Kinderaugen beobachten das Geschehen um den "Kleinen Drachen Fauchi" der in dem von Peter Einbock geschriebenen Stück ein kleines Abenteuer erlebt. Aktiv werden die Kinder in das Geschehen einbezogen. Spannung pur im dunklen Gewölbekeller. Doch draußen in der hellen Sonne sind Spiel und Spaß angesagt. Da werden aus Ballons Katzen und Einhörner modelliert, Kinder verwandeln sich in kleine Prinzen und Prinzessinnen, und Pferdchen drehen mit glücklichen Kindern ihre Runde im Hänferdorf. Kurzum: Es ist Kinderfest im Schüttekeller. Zusammen mit Peter Einbock war es Rüdiger Schmitt und seinem Team wieder einmal gelungen, ein abwechslungsreiches Programm vorrangig für die Kleinen, aber natürlich auch für die großen Besucher zusammenzustellen. Dass die Crew rund um Rüdiger Schmitt ihre ehrenamtliche Arbeit mit viel Liebe und Herzblut angeht, ist ja nichts Neues, und so gab e auch in diesem Jahr wieder einmal viel Neues zu entdecken. So konnten sich die Kinder in kleine Könige und Königinnen verwandeln und sich vor einer großen goldenen Kutsche ablichten lassen. Auch Kinderschminken und Ballonmodellage von Carmen Rühmann und ihrem Mann sorgten für Begeisterung bei den kleinen Gästen. Von Pferden über Bienen bis hin zu Babys und sogar einer Motorsäge ging die Wunschpalette, die Florian Rühmann mit seiner Engelsgeduld und viel Geschick aus den Ballons modellierte. Katja Bleier von der "Little Ranch" mit ihrem Pferd und Pony, Lea Schmitt mit ihrem Bastelangebot und Christine Hess von der Schule für Musik und darstellende Kunst machten mit einem kleinen Trommelworkshop das Angebot perfekt, so dass keine Sekunde Langeweile aufkommen konnte. Hat es denn Spaß gemacht? Bei dieser Frage strahl Christine Hess: "So ein Trommelworkshop ist immer aufregend, weil man ja nie weiß, wie viele Kinder kommen und mitmachen werden. Aber es war sehr schön. Auch eher schüchterne Kinder haben spontan auf einem Cajon (Percussion-Holz-Kistentrommel) mitgespielt." Natürlich war auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Vor allem die Kuchentheke hatte das Schüttekeller-Gourmet-Team liebevoll mit kinderechten Kuchenteilchen bestückt. So gab es nicht nur das "Äffle" und "Pferdle" als Muffins zu essen, sondern auch Spiegeleier-Kuchenschnitte, die bei den Kindern heiß begehrt waren. Hauptattraktion war aber das von Peter Einbock geschriebene und inszenierte Theaterstück "Der kleine Drache Fauchi", das auch mit einer aufwendigen Bühnendekoration bestach. So rauchte nicht nur der erwähnte Vulkan, auch eine Eule leuchtete im Dunklen immer gruselig mit den Augen. Donner und Blitz hallten durch den Keller. Für manche der kleinen Kinder manchmal fast ein bisschen zu viel Gruselfaktor. Für verwegene Jungs allerdings genau richtig: "Wow, das war jetzt echt gefährlich!", bibberte ein Knirps in der ersten Reihe, als ein lebensgroßer Drache (Lea Schmitt im Kostüm) sich durchs Publikum seinen Weg bahnte. Doch dafür sorgte der kleine Drache "Fauchi" für den nötigen Kuschelfaktor (Geraldine König). Er musste von den Kindern nämlich gekitzelt werden - eine echte Mutprobe! Auch sonst wurde viel geklatscht, getrampelt und gestampft. Ein echtes Mitmachtheater eben. Als Erzählerin fungierte Siglinde Ehinger. Am Ende des Tages gab es daher nur glückliche Gesichter. Rüdiger Schmitt und sein Team waren etwas erschöpft, aber restlos zufrieden. Die Kids sowieso: Ein Tag Prinzessin und Prinz zu sein, das wünscht sich wohl jedes Kind.

