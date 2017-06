Schnelles Internet für Weitenung Bühl (red) - Eine Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung rund um das Thema Breitbandausbau im Ortsteil Weitenung findet am Dienstag, 20. Juni, um 19 Uhr in der Rheintalhalle in Weitenung statt. Eingeladen sind alle Bürger von Weitenung sowie alle Grundstückseigentümer und Unternehmen, die ihren Firmensitz in Weitenung haben. (red) - Eine Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung rund um das Thema Breitbandausbau im Ortsteil Weitenung findet am Dienstag, 20. Juni, um 19 Uhr in der Rheintalhalle in Weitenung statt. Eingeladen sind alle Bürger von Weitenung sowie alle Grundstückseigentümer und Unternehmen, die ihren Firmensitz in Weitenung haben. Die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet ist wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, mehr Beschäftigung und steigenden Wohlstand, schreibt die Stadtverwaltung. Sie gehöre inzwischen zur Daseinsvorsorge und sei Pflichtbestandteil einer zukunftsfähigen Infrastruktur. Die "neue" Technik wird der Mitteilung zufolge aufgrund der sehr hohen Bandbreiten eine optimale Nutzung der Dienste (Fernsehen, Home Office, Cloud Dienste) ohne Einschränkungen möglich machen. Langfristig werde sich der Glasfaserausbau ins Gebäude (FTTH) als normaler Standard durchsetzen. Da der Ausbau dieser schnellen Internetverbindungen jedoch sehr teuer ist - vergleichbar mit dem Ausbau eines völlig neuen Stromnetzes - sei es für die Gemeinden äußerst wichtig, eine hohe Beteiligung zu erzielen. Nur dann werde eine schnellere Refinanzierung des Breitbandprojektes ermöglicht und somit ein stetiger weiterer Ausbau gewährleistet. Ein weiterer Vorteil des Gemeinschaftsprojektes sei, dass die Kommunen Eigentümer der Infrastruktur bleiben und für den Betrieb des gemeinsamen Netzes ein offener Wettbewerb stattfinden werde. Dadurch würden attraktive Angebote für die Endnutzer möglich. Die Bauarbeiten zur Verlegung der passiven Infrastruktur im Gewerbegebiet Süd I in Bühl sind zwischenzeitlich beendet, weitere Gewerbegebiete werden derzeit mit Glasfaser erschlossen. Auch für Weitenung wurde bereits eine Masterplanung erstellt. Diese soll im Rahmen der Informationsveranstaltung allen Interessierten vorgestellt werden. Neben Informationen rund um das Thema Breitband, wie beispielsweise Auskunft zu Kosten für den Hausanschluss oder möglichen späteren Kosten für die Netzdienste, bietet die Zusammenkunft auch die Gelegenheit, Probleme zu äußern und Anliegen, welche den Ortsteil Weitenung betreffen, vorzutragen, so die Stadtverwaltung abschließend.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben