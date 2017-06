"Tat- und schuldangemessen" Bühl/Schwarzwaldhochstraße (gero) - Der Bußgeldbescheid des Amtsgerichts Rastatt ist rechtmäßig. Zu diesem Ergebnis kam das Oberlandesgericht Karlsruhe. Das Amtsgericht hatte im August 2016 gegen die Eigentümer des ehemaligen Kurhauses Hundseck wegen Verstöße gegen das Abfallbeseitigungsgesetz und die Landschaftsschutzgebietsverordnung Bühler Tal ein Bußgeld von 7 500 Euro verhängt. Dagegen hatte der Bevollmächtigte, der Hundseck-Besitzer, Josef Gramlich (Kurhaus Sand), Rechtsbeschwerde eingelegt. Eingeleitet worden war das Ordnungswidrigkeitsverfahren nach einem Bußgeldbescheid in Höhe von 20 000 Euro durch das Landratsamt Rastatt. Dagegen legte einer der beiden Eigentümer Widerspruch ein. Das Amtsgericht Rastatt erließ ein Bußgeld von 10 000 Euro. Das Urteil wurde jedoch vom Oberlandesgericht Karlsruhe wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Die Angelegenheit wurde zur erneuten Verhandlung nach Rastatt zurückverwiesen. Hintergrund des Verfahrens bildeten der von der Stadt Bühl angeordnete Teilabriss des ehemaligen Kurhauses Hundseck und die Anordnung des Landratsamtes aus dem Jahr 2013, die durch den Teilabriss entstandenen Abfallberge zu beseitigen. Das Amtsgericht Rastatt stellte fest, dass der Eigentümer "bewusst und gewollt" die entstandenen Abfälle nicht beseitigte, obwohl er hierzu als Verursacher verpflichtet gewesen sei. Durch die verbotene Lagerung des Abbruchmaterials auf dem Grundstück wurde nach Auffassung des Gerichts das Landschaftsbild und damit der Erholungswert sowie der Naturgenuss "erheblich beeinträchtigt". Das Amtsgericht, heißt es weiter, hatte sich auch aufgrund der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die von der Stadt Bühl abgerissenen Gebäudeteile "akut einsturzgefährdet" waren und damit der Teilabriss zur Beendigung der Gefahr für Leib und Leben von Personen durchgeführt werden musste. Eine "bloße Absperrung des Geländes" sei nicht ausreichend gewesen, um Schaden ,insbesondere für im Umfeld spielende Kinder, zu verhüten. Außerdem hat das Gericht die potenzielle Gefahr der Auswaschung umweltgefährdender Stoffe sowie die Gefahr "zusätzlicher Abfälle infolge von Nachahmung" gesehen. Nach Auffassung des Gerichts war auch die Höhe der Geldbuße in Höhe von 7 500 Euro "tat- und schuldangemessen", da sie dazu diene, den Eigentümer nachdrücklich zu künftigem rechtstreuem Verhalten zu veranlassen. Nach Ansicht von Dr. Jörg Peter, Erster Landesbeamter im Landratsamt Rastatt, bestätige das Gerichtsurteil die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Stadt Bühl und des Landratsamts "in vollem Umfang". Es sei zugleich eine "Ermutigung, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, die noch verbliebenen restlichen Gebäudeteile der Ruine vollständig abzubrechen und zu beseitigen". Für die Bühler Stadtjuristin Elisabeth Beerens sind die Behörden nun "einen weiteren Schritt in dieser unendlichen Geschichte weiter". Der Teilabbruch sei in "enger Abstimmung mit den Statikern" vorgenommen worden. Stehengeblieben sei nur das, "was als standsicher eingestuft wurde". Wie gefährlich die Situation gewesen sei, erkläre die Tatsache, dass sich die Statiker und selbst der Maschinist des Abbruchbaggers nichts mehr in das Gebäude getraut hätten. Der Abbruchspezialist berichtete bei seiner Zeugenvernehmung am 12. August 2016 nach einer ersten Inaugenscheinnahme des Objekts, bei der zwei Decken hinter ihm ohne Fremdeinwirkung einstürzten: "Wir haben fluchtartig das Haus verlassen. Das war lebensgefährlich!" Der Vertreter des Angeklagten hatte auf Freispruch plädiert und Kostenübernahme durch den Staat gefordert. Er sprach von einem "rechtswidrigen Vorgehen" der Behörden und einem "Gefälligkeitsgutachten" der Statiker. Er war gestern nicht zu erreichen. Richterin Angelika Binder sah dies anders und erkannte in ihrer Urteilsbegründung im August 2016 "überhaupt keine Zweifel" an der rechtmäßigen Vorgehensweise der Stadt Bühl, die als zuständige Baurechtsbehörde den Teilabbruch als Ersatzvornahme anordnete, beziehungsweise des Landratsamts, das als Abfallrechtsbehörde den Abtransport des Abbruchmaterials und des Hausmülls in Auftrag gab. Jörg Peter ist weiter bestrebt, auch die noch stehenden Teile der Hundseck-Ruine zu Fall zu bringen: Wir geben nicht auf und bleiben am Ball!"

