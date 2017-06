"Die Landschaft wird bunter" Achern (nr) - Das Verhältnis zwischen Imkern und Landwirten ist mitunter etwas angespannt. Dabei hat sich auf Feld und Flur in den vergangenen Jahren einiges zugunsten der Bienen verbessert. Auch die Aussaat von Begrünungsmischungen mit Wildpflanzen hilft den Insekten. Bei Schäden an Bienenvölkern wird heutzutage oft schnell die Landwirtschaft als Verursacher genannt, gerne fallen dabei Begriffe wie Pestizide und Monokulturen. Doch auf den Äckern der Ortenau wird seit Jahren einiges für bessere Lebensbedingungen für die fleißigen Honigsammler getan, was in der öffentlichen Wahrnehmung aber oft nicht ankommt. Blütenpflanzen bilden die unverzichtbare Nahrungsgrundlage der Bienen. Sie sammeln Honig und Pollen in möglichst ausgewogenem Verhältnis. Die Insekten konzentrieren sich dabei allerdings gerne auf bestimmte Pflanzenarten, die gerade vermehrt in ihrer Nähe blühen. Sicherlich stellen Imker ihre Völker auch gezielt an blühenden Feldern auf. So kommen etwa Raps- oder Kleehonig in Reinform zustande. Der durchgängige Anbau bestimmter Pflanzenarten auf Ackerflächen nützt den Bienen oder der Imkerei sogar, erklärt Reinhard Schulze, Sachgebietsleiter Landwirtschaftliche Produktion im Amt für Landwirtschaft des Ortenaukreises. Für Bienenvölker, die vom Imker nicht zu den Trachtpflanzen gebracht werden, ist zudem das reichhaltige Umfeld um den Bienenstand wichtig. Beim Sammelradius der Honigbiene von etwa einem bis drei Kilometern (was einem möglichen Sammelrevier von drei bis 27 Quadratkilometern entspricht) ist das vielerorts in der Ortenau gegeben, heißt es aus dem Landwirtschaftsamt. Knapp kann es dort werden, wo gleichzeitig viele Pflanzen angebaut werden, die wenig oder keinen Nektar oder Pollen abgeben, wie Mais oder Weizen. Jedoch erst, wenn die gleiche Pflanzenart über mehrere Jahre auf dem Feld angebaut wird, handle es sich um eine Monokultur. Die Abfolge verschiedener Kulturpflanzen auf dem Acker, also die Fruchtfolge, habe indes viele Vorteile, so Schulze. Wenn dann noch Blütenpflanzen wie Erbsen oder Ackerbohnen, Sonnenblumen oder Raps dabei sind, so diene dies auch den Honig- und Wildbienen. Auch Pflanzen, die der Gewinnung regenerativer Energie dienen, wie Topinambur, Virginiamalven, Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum L.) oder gar Blütenpflanzenmischungen, schaffen eine lang andauernde Nahrungsquelle, so Reinhard Schulze. Auf Äckern werden zudem Pflanzen für die Viehfütterung angebaut oder zwischen den Hauptkulturen die Flächen begrünt. Dann wachsen häufig Klee, Rüben, Senf, Ölrettich oder Phacelie, da diese Arten reichhaltig blühen. Das Landwirtschaftsamt rät dabei zur Fruchtfolge, sie wird in Baden-Württemberg gefördert. Das Gleiche gilt für den Anbau von Begrünungsmischungen mit speziell als Bienenweide tauglichen Wildpflanzen. Das Angebot werde von den Landwirten sehr gut in Anspruch genommen, was nicht nur Schulze freut: "Die Landschaft wird bunter." Im Weinbau und im Obstbau werden zwischen den Reihen Einsaaten gemacht; Landwirte säen auch freiwillig Ackerrandstreifen mit Blühmischungen an. Zudem werden Saumbiotope erhalten; diese dienen vielen Tier- und Pflanzenarten. Die Felder werden dadurch nicht kleiner, denn dies wäre ökonomisch nicht darstellbar, aber auf jeden Fall nimmt die Vielfalt in der Flur durch die vielen Anbaumaßnahmen zu. Zudem ist im Ortenaukreis auf großer Fläche Obstbau vorhanden: mit etwa 4800 Hektar Erwerbsobstbau und rund 10000 Hektar Streuobstbau. In Achern, Rheinau und Renchen werden etwa 60 Hektar Begrünung als Hauptfrucht und Bienenweide angelegt. Zusätzlich werden rund 520 Hektar im Herbst mit Begrünungspflanzen wie Senf, Ölrettich und Phacelia bestellt.

