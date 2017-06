"Echter Bühler" schließt die Lücke

"Es ist gut, dass das Leitungsteam der Handelslehranstalt Bühl wieder vollständig ist und wir nun mit Bernd Jacobs einen stellvertretenden Schulleiter haben, der aus der Region kommt und deren Besonderheiten kennt", meinte Schulleiter Michael Lebfromm beim Willkommen. "Wir freuen uns darauf, dass er unsere Schule mit neuen Ideen und Erfahrungen bereichern wird, die er an bisherigen Stellen gewonnen hat."

Bernd Jacobs, Jahrgang 1970 und ein "echter Bühler", einer der Söhne von Susi und Hanspaul Jacobs, kehrt nun auch beruflich wieder heim. Zwar hatte er in den letzten sieben Jahren an der Robert-Schuman-Schule in Baden-Baden gelehrt, war dort als Abteilungsleiter unter anderem für Wirtschaftsgymnasium und Berufskollegs verantwortlich. Doch davor hatte er an der Handelslehranstalt in Bühl - einschließlich seines Referendariats - insgesamt neun Jahre gewirkt.

Die Grundschule hatte Jacobs an der Aloys-Schreiber-Schule besucht. Er legte 1989 das Abitur an der Heimschule Lender in Sasbach ab. Nach zwei Jahren bei der Bundeswehr in Achern (Laufbahn Reserveoffizier) studierte er an der Berufsakademie Karlsruhe Betriebswirtschaftslehre mit Fachrichtung Steuern und Prüfungswesen. Danach erlebte er Berufspraxis: Er arbeitete eineinhalb Jahre in einem Steuerberatungsbüro in Baden-Baden.

1996 startete er in seine pädagogische Laufbahn: Er studierte an der Universität Hohenheim Wirtschaftspädagogik, wurde Diplomhandelslehrer. Schon als Jacobs im Jahr 2001 an die HLA Bühl kam, legten seine Studien und Berufspraxis nahe, dass er sich insbesondere für den Unterricht der Steuerfachkräfte und Industriekaufleute sowie im Wirtschaftsgymnasium für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre engagierte.

Studiendirektor Jacobs übernimmt an der HLA auch die Aufgaben als Abteilungsleiter für die Kaufmännische Berufsschule, die zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft und die VABO (Vorqualifizierung auf Arbeit und Beruf, ohne Deutschkenntnisse). Bis Ende des laufenden Schuljahrs teilt er seine Arbeitszeit noch auf: An der Robert-Schuman-Schule führt er seine übernommenen Aufgaben zu Ende und in Bühl arbeitet er sich bereits in seine neue Aufgabe ein.