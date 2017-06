Festzug als Feuerwerk der Lebensfreude erlebt

In Berlin teilte sich die Gruppe. Einige Teilnehmer waren in einer Schule in Reineckendorf untergebracht, andere in angemieteten Ferienwohnungen in Tempelhof. Am Abend trafen sich alle wieder zum Festumzug zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor. 15000 Turner aus 20 Landesverbänden und 22 internationalen Gruppen waren dabei - ein Festzug als "Feuerwerk der Lebensfreude", schreibt der Turnverein. Anschließend wurde die Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor gefeiert.

Die ganze Woche über besuchten die Lichtenauer Turner das breitgefächerte Angebot an Festveranstaltungen, Shows und Vorführungen im Rahmen des Turnfests. Daneben bot Berlin zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die besichtigt wurden. Die Lichtenauer waren aber nicht nur als Zuschauer oder Touristen in Berlin, die aktiven Turner haben ihrer Altersklasse entsprechend an verschiedenen Gerätturn-Wettkämpfen teilgenommen und konnten folgende Platzierungen erreichen: Nick Hofmann: Platz sechs von 186; Tobias Schneider Platz 50 und Tim Spitzmesser Platz 113 von 262. Jasmin Friedmann: Platz 67 von 406; Denise Friedmann: Platz 175 von 410; Miriam Fritz: Platz 49 von 196; Eva Meyer: Platz 473 von 493; Hanna Doan: Platz 1264 von 1306; Aline Zimpfer: Platz 470 von 894; Marie Götz: Platz 868 von 894. Beim Turnfestlauf landete Ramona Lang auf Platz 99 von 266.

Alle anderen haben an weiteren sportlichen Angeboten, wie Orientierungslauf, Yoga, "Berlin uff Achse", Fitnessparcours und Kinderturnabzeichen teilgenommen oder haben das Angebot der Turnfest-Akademie genutzt. Das nächste Turnfest findet 2021 in Leipzig statt und, so schreibt der Lichtenauer Verein, soweit sind sich alle einig: "Wir sind dabei!".