Blumenteppiche mit Brot, Wein und Friedenstaube Bühl (jure) - Vielerorts wurde gestern die Tradition der Fronleichnamsprozession gepflegt, so auch in Vimbuch. Gläubige und Erstkommunionkinder der katholischen Pfarrgemeinden Weitenung, Moos und Kirchspiel Vimbuch trafen sich zum feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Johannes mit anschließender Prozession. Die Vorbereitungen hatten bereits Tage zuvor begonnen. Mitglieder des Gemeindeteams sowie des Frauentreffs St. Johannes gestalteten einen Altar samt Blumenteppich an der Christophorus-Statue in der Vimbucher Straße. Mit Blumen und Naturmaterialien symbolisierten sie "Brot und Wein". Messnerin Brigitte Droll hatte mit Unterstützung von Conny Seiler die Friedenstaube für ihren Blumenteppich in der Kirche gewählt. "Wir bezeugen heute in aller Öffentlichkeit, woran wir glauben", wies Pfarrer Thomas Fuchs auf den Inhalt des Fronleichnamsfestes hin, bei dem die Christen den Leib des Herrn (so die Übersetzung des mittelhochdeutschen Wortes Fronleichnam) und damit die Begegnung mit Jesus Christus feiern. Um die Bedeutung des "Leib Christi", dem Symbol des Brotes, drehten sich die zum Nachdenken anregenden Texten an den einzelnen Stationen. Da ging es einmal um die "immer noch brennendste Frage in dieser Zeit", dem Hunger nach täglichem Brot in Teilen der Welt. Hunger aber auch nach Liebe und ewigem Leben. "Mit Fronleichnam zeigen wir, dass wir glauben und hoffen, dass Jesus allgegenwärtig unter uns ist", so Fuchs. Frauenchor, Musikverein Balzhofen und Orgelmusik unterstrichen diese Botschaft. Über 30 Ministranten und Erstkommunikanten sowie Musikverein, Frauenchor und Gemeinde sorgten in der mit weiß-gelben Fahnen geschmückten Straße für eine beeindruckende Prozession, in deren Mitte Pfarrer Thomas Fuchs die Monstranz mit dem Allerheiligsten unter dem Baldachin trug.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben