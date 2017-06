Liebesbeziehung zur Welt der Motoren

Bühl - Rainer W. Schlegelmilch hat Fotos von Sportwagenrennen und der Formel 1 gemacht, wie sie heute gar nicht mehr möglich sind: Ganz nah dran am Auto, mit einem Fuß schon fast auf der Rennstrecke, das Publikum im Hintergrund. Die Kamera auf das angespannte Gesicht des Rennfahrers gerichtet, mit kurzer Brennweite, die Monteure mit ihrem Werkzeug direkt vor der Linse.

"Das ist heute längst nicht mehr möglich", sagt der leidenschaftliche Motorsport-Fotograf. "Heute gibt es meterhohe Fangzäune, die mich oft vom Geschehen trennen." Wie das früher so war, bei den Autorennen mit heutigen Kultautos und den legendären Pionieren der Rennfahrerei, das zeigt seine Fotoausstellung "The Golden Age of Car Racing" im Friedrichsbau, die noch bis Sonntag besucht werden kann (siehe "Zum Thema").

Rainer W. Schlegelmilch gilt als "das Auge der Formel 1". Er ist ein international renommierter Fotograf und herausragender Chronist des historischen Motorsports. Vor einigen Jahren ist er von Frankfurt nach Weitenung gezogen, doch nach wie vor in der großen, schillernden Motorsport-Welt der Formel 1 zu Hause. Seit 1962 fotografiert er die Großen der Szene; und natürlich steckt der Fotograf voller toller Geschichten über Autos und Ereignisse, über das Leben und dem oft so frühen Tod der Fahrer.

Vor drei Jahren hat er sich entschieden, "seine Schätze", wie er die sensationellen Aufnahmen aus der Zeit bis 1969 nennt, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In einem hochwertigen Verfahren übertrug er die Negative per Trommel-Scanner und Laserstrahl auf großformatiges Fotopapier. Die aufwendige Vorgehensweise sorgt für weiterhin kontrastreiche Schwarz-Weiß-Aufnahmen. "Die ausdrucksstarke Tiefe bleibt erhalten", erklärt Schlegelmilch.

So entstand die Ausstellung, die das goldene Zeitalter der 60er Jahre im Rennsports wieder lebendig macht. Premiere hatte die Fotoschau in Königswinter, wo sie von Stargast Jacky Ickx eröffnet wurde. Sie wanderte über Berlin und Österreich bis nach Los Angeles, wo sich Schlegelmilch mit der heute 85-jährigen amerikanischen Rennlegende Dan Gurney und dessen Frau, der ehemaligen Pressechefin von Porsche, zum Lunch traf.

Der Erfolg gibt der Ausstellungsidee Recht, die Bilder sind atemberaubend. Etwa der Fahrersprint zu den Autos vor einer Mauer von Zuschauern in Le Mans oder dem "Drivers meeting before the start", dem Treffen der Fahrer kurz vor dem Start, 1962 beim Großen Preis von Belgien. Faszinierend ist auch das Bild vom fliegenden Rennwagen mit dem Titel "Jackie Stewart, jumping at ,Brünnchen'", aufgenommen 1966 beim Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring.

Seine ersten Rennen fotografierte Schlegelmilch, motiviert von einem bayrischen Weinhändler, für die Abschlussprüfung auf der Münchner Fotoschule; der Rennsport-Fan hatte gebeten, für ihn Porträts der Fahrer zu machen. Und so begann die Liebesbeziehung des späteren Werbefotografen zur Welt der Motoren, die nicht mehr enden sollte.

Schlegelmilch erzählt: "Ich war fasziniert von den Menschen und den Ereignissen an der Rennstrecke, bei denen sich die Fahrer damals größter Lebensgefahr aussetzten. Und das waren alle coole, charismatische Typen wie Jochen Rindt, John Surtees und Jim Clark. Oder Jackie Stewart und Jacky Ickx, die glücklicherweise diesen gefährlichen Sport überlebt haben". Mit ihnen ist er heute herzlich befreundet.