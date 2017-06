Kunsttransfer in russische Exklave

(red) - Mit vielen positiven Eindrücken ist die Fotokünstler-Gruppe "ORT Photon" aus Kaliningrad zurückgekehrt. Dort hatte sie mit dem Sonderprojekt "Schwarzwald-Transfer" an der Baltischen Fotobiennale teilgenommen und in der Staatlichen Galerie in Königsberg ausgestellt.

Harald Schönhoff (Unzhurst), Gerd Weismann (Baden-Baden), Juliane Wende und Alexander Bold (beide Achern) wissen nur Gutes über ihre Reise in die russische Exklave zu berichten. Frank Repenning aus Achern hatte nicht teilnehmen können, seine Fotos reisten jedoch mit und wurden ebenfalls präsentiert. Eine Vielzahl russischer und internationaler Fotografen seien mit zumeist figurativen Arbeiten höchster Qualität, die das Alltagsleben hautnah im Reportagestil zeigten, vertreten gewesen, berichtet Bold. Aber auch die inszenierte Fotografie war Bestandteil der Schau. Die Arbeiten der mittelbadischen Gruppe - abstrakt, konzeptuell-intellektuell und inszeniert - sei von den Besuchern mit "Interesse und auch mit Lob" wahrgenommen worden, so Bold. Der deutsche Generalkonsul Kaliningrads und sein Kulturattaché schauten sich die Ausstellung bereits vor der Vernissage an.

Alexander Bold wurde gebeten, zur Eröffnung eine paar Worte im Namen der Gruppe an das Publikum zu richten, die simultan übersetzt wurden. Er beschrieb die Verbundenheit der ursprünglichen Ortenau zu Russland und erinnerte an die Aufenthalte der großen russischen Dichter Turgenjew Tolstoi, Gontscharow und Dostojewski in Baden-Baden und Umgebung. Bold bedankte sich für den warmherzigen Empfang und die gewährte Unterstützung. Galina Zaboltskaya, Direktorin der Staatlichen Kunstgalerie, habe die Idee von Eugenia Jaeger, der Baden-Badener Kuratorin und Mentorin von "ORT Photon", mutig aufgegriffen und die Gruppe eingeladen.

Bei der Eröffnungsfeier im Haus der Fotografenvereinigung ergaben sich erste Kontakte und Freundschaften, man möchte auch in Zukunft über die Grenzen zusammenarbeiten, berichtet Bold. Er konstatiert: "Es ist erfreulich wahrzunehmen, wie die Acherner Fotobiennale 2016, bei der sich die Gruppenmitglieder kennengelernt hatten, nunmehr in die Welt hinausstrahlt."

Gerd Weismann, Juliane Wende, Alexander Bold und Bernhard Büttner (Freiburg), allesamt Teilnehmer der Fotobiennale in Achern, bilden zusammen mit Helga Schauseil, Peter Ulrich (beide Baden-Baden) und Harald Häfele (Bühl) zudem die Gruppe ,Foto-Picadores', die im Alten Dampfbad in Baden-Baden mit der laufenden Fotoausstellung "Wirtschaftsgipfel" kritisch auf den G20-Gipfel im Frühjahr zurückblickt.

Auch hat sich in Karlsruhe, eine Fotogruppe ehemaliger Biennale-Teilnehmer gefunden, darunter auch der Preisträger Gerd Bonse aus Köln. Im KOHI-Kulturraum der Fächerstadt werden künstlerische Bilder jenes Konzerts gezeigt, das Peter Götzmann und seine Band Jazz Hop Rhythm im Rahmen der Acherner Biennale im Mai 2016 gegeben hatten. Titel der Ausstellung: "Zusammenspiel". In deren Rahmen lässt sich die Band am Sonntag, 25. Juni, 17 Uhr, erneut für die Kunst ablichten.