Stets ein Auge auf die Baustelle

Tierische Pflegekinder beringt Baden-Baden (red/sre) - Zwei Jungstörche aus Oos hat der Rastatter Vogelexperte Pierre Fingermann derzeit in Pflege. In dieser Woche kam nun der zuständige Storchenbetreuer Stefan Eisenbarth bei Fingermann vorbei, um die beiden Tiere zu beringen (Foto: Fingermann).

Investitionen in Kinderbetreuung Baden-Baden (sre) - Bei der Kinderbetreuung hat sich in der Kurstadt in den vergangenen Jahren viel getan. Auch aktuell laufen einige große Projekte. So wurde dieser Tage der frühere Kindergarten St. Bernhard abgerissen: Er soll durch einen Neubau ersetzt werden (Foto: Demers-Hoefele).