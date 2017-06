Happy End nur auf der Leinwand

Bühl - Die Geschichte des Bühler Kinos "Blaue Königin" wird mit dem gleichen Film enden, mit dem sie am 19. Dezember 1953 begonnen hatte. Kinobetreiber Uwe Bauer hat sich für die letzte Vorstellung eine DVD des Streifens "Ich und meine Frau" besorgt, der am Freitag, 30. Juni, den Schlusspunkt setzen wird.

Die österreichische Filmkomödie in Schwarz-Weiß mit Paula Wessely und Attila Hörbiger in den Hauptrollen war vor 64 Jahren als "entzückender Ehe- und Familienfilm" beworben worden. Handlung laut Annonce: Ein Haustyrann wandelt sich zum "liebevollen Ehemann, wie ihn sich jede Frau wünscht". Auf der Leinwand gibt es ein Happy End, dem Bühler Lichtspieltheater bleibt dieses verwehrt: Das Gebäude wird bekanntlich abgerissen.

Bis Mitte Juli hat Bauer Zeit, das Kino, das einem Wohnbauprojekt weichen wird, leer zu räumen. Bereits zwei Tage nach der letzten Vorstellung, am Sonntag, 2. Juli, wird es von 10 bis 15 Uhr einen Flohmarkt geben. "Alle Einrichtungsgegenstände wie Lampen, Sitze und Theken werden verkauft", kündigt Bauer an. Schon jetzt veräußert er Einzelteile bei Vorstellungen.

Auch die alte 35-Millimeter-Technik ist zu haben. Nicht jedoch der aktuelle Projektor und der Server. Die 3D-tauglichen High-Tech-Geräte werden weiterhin benötigt - künftig nicht mehr stationär, sondern mobil bei Bauers rollendem Event- und Open-Air-Kino. "Damit kann ich künftig auch die aktuellsten Filme aus den USA zeigen." Denn diese Technik erfülle die US-Norm, welche die Filmgiganten aus Übersee zur Bedingung machten, um ihre Streifen abspielen zu dürfen.

In Bühl zeichnen sich vorerst keine Vorstellungen im Freien ab, denn das Angebot bedarf Sponsoren, die im Falle eines Veranstaltungsausfalls wegen Schlechtwetter die Garantieforderung des Verleihers übernehmen. Nachdem sich die Gemeinde Ottersweier bereits vor Monaten entschlossen hatte, in diesem Sommer keine Open-Air-Leinwand anzubieten, wird Sinzheim der nächstgelegene Spielort für Bühler Outdoor-Kinofans sein.

Die "Blaue Königin" zu bespielen, ist für Uwe Bauer zum Zuschussgeschäft geworden. Auch nach Ankündigung der Schließung habe die Besucherfrequenz nicht angezogen. Nur etwa 20 Besucher täglich kommen noch in das Ein-Saal-Kino, das mit den großen Palästen der Region nicht mithalten kann. Zwar ist im Internet einiges an Lob zu lesen, wie: "Sehr schönes altes Kino!" oder "Klein aber fein!", doch das füllt die Sitze nicht.

Der lukrativste Film dieser Tage ist kein Blockbuster und auch kein preisgekrönter Autorenfilm, sondern eine kurzweilige Dokumentation. "Weit - Die Geschichte von einem Weg um die Welt" handelt vom Freiburger Pärchen Patrick und Gwendolin, die ihre Rucksäcke packen, um sich auf einen langen Weg um die Welt zu machen. Fast drei Jahre sind sie unterwegs. Zu zweit waren sie losgezogen, zu dritt kamen sie zurück.

Das Kino sei "heutzutage nur noch ein schöner Traum", greift Bauer auf ein Zitat aus dem sizilianischen Spielfilm "Cinema Paradiso" zurück, um die Situation poetisch zu deuten. Er ist in der Branche aufgewachsen, ergriff dann jedoch den Beruf des Kfz-Mechanikers - mit Vorliebe für (filmreife) US-Limousinen, er fuhr auch schon mal ein New Yorker Polizei-Fahrzeug durch die Lande. Sein Vater Gerhard Bauer, 1931 in Altschweier geboren, hatte nach dem Krieg den Beruf des Filmkaufmanns in den Rheingold-Lichtspielen in Bühl erlernt. Dieses Kino lag in Nachbarschaft des Amtsgerichts und wurde in den Achtziger Jahren abgerissen, um Parkplätze zu schaffen.

Von 1970 an betrieben Uwe Bauers Eltern das "Tivoli" in Achern, ab 1985 bildete die "Blaue Königin" in Bühl ihr zweites Standbein. Beide verstarben vor elf Jahren. 1998 bereits hatte ihr Sohn das Filmgeschäft übernommen - zusätzlich zu seinem erlernten Beruf. Er wird in diesem Jahr auch das "Tivoli" in Achern zurückgeben, dessen Pacht ebenfalls ausläuft. Zwischen Baden-Baden, Offenburg und Kehl gibt es dann voraussichtlich kein Kino mehr.

Apropos