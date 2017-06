Sanierung der Bundesstraße 3 kommt weit teurer als vermutet

Rastatt

Führungen durch die Schlosskirche Rastatt (red) - Für das Führungsprogramm in der Rastatter Schlosskirche sind jetzt Anmeldungen möglich. Das rund 20 Jahre lang geschlossene und aufwendig restaurierte barocke Kleinod wird am ersten Juliwochenende erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Foto: SSG). » Weitersagen (red) - Für das Führungsprogramm in der Rastatter Schlosskirche sind jetzt Anmeldungen möglich. Das rund 20 Jahre lang geschlossene und aufwendig restaurierte barocke Kleinod wird am ersten Juliwochenende erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Foto: SSG). » - Mehr

Loffenau

Schneller Kandidat für Loffenau Loffenau (ham) - Die Stelle wird erst am 7. Juli offiziell ausgeschrieben - Markus Burger (Foto: pr) hat aber schon jetzt seinen Hut in den Ring geworfen. Der gebürtige Loffenauer will Nachfolger von Bürgermeister Erich Steigerwald werden. Burger hat am Samstag erste Wahlkampf-Termine. » Weitersagen (ham) - Die Stelle wird erst am 7. Juli offiziell ausgeschrieben - Markus Burger (Foto: pr) hat aber schon jetzt seinen Hut in den Ring geworfen. Der gebürtige Loffenauer will Nachfolger von Bürgermeister Erich Steigerwald werden. Burger hat am Samstag erste Wahlkampf-Termine. » - Mehr