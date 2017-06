Michael Gutmann peilt sich erneut zum Deutschen Meister

Ausgestattet mit Karte und Empfänger war es am 10. und 11. Juni für Michael Gutmann wieder soweit. Es galt, den Titel des Deutschen Meisters im Amateurfunkpeilen zu verteidigen. Die Herausforderung: Alle ausgelegten Peilsender in einem Waldgebiet in möglichst kurzer Zeit zu finden. Ein Zeitlimit von zwei Stunden begrenzte den Wettbewerb. "Insgesamt gibt es zwei Läufe, die unabhängig voneinander gewertet werden", erklärt Michael Gutmann. Dabei sind unterschiedliche Techniken gefordert, da sich die abgestoßenen Wellen der Sender unterschiedlich verhalten. So können Reflektionen von Tälern oder Bergen die Sucher in die Irre führen. "Zuerst muss ich mich entscheiden, welchen Sender ich als Erstes ansteuere und in welche Richtung ich gehen soll", erläutert Michael Gutmann seine Taktik. Sein Equipment ist immer dasselbe, da mit der Zeit ein Gefühl für den eigenen Empfänger entsteht. Knapp 64 Minuten und zirka zehn gelaufene Kilometer später war das Ziel geschafft: Michael Gutmann sicherte sich den Titel Deutscher Meister.

Seit seinem 16. Lebensjahr spürt der gebürtige Achertäler dank seines Vaters Peilsender auf und das mit Ausdauer und Erfolg. Bereits zum zweiten Mal sicherte er sich den Titel des Deutschen Meisters. Sein bisheriges Highlight war aber ein ganz anderes, erzählt er: "2008 erzielten wir bei der Weltmeisterschaft in Südkorea in der Teamwertung den zweiten Platz und nahmen Silber mit nach Hause."

Den 36-Jährigen reizt genau das an der Sportart, die in der Öffentlichkeit relativ unbekannt ist. Schon nach kurzer Zeit ist es möglich, große Erfolge einzufahren. "Gerade als 16-Jähriger fand ich es toll, mich ab und zu olympisch zu fühlen mit den groß gefeierten Siegerehrungen", denkt Gutmann zurück. Aber auch die läuferische Komponente reizt ihn, die nicht nur daraus besteht, eine beliebige Strecke abzulaufen.

Wöchentliche Trainings gibt es nicht. "Es ist zwar möglich, Peilsender verstecken zu lassen, aber spannend wird es erst in den Wettkämpfen", erzählt er. Durch ganz Deutschland zog es ihn mit seinem Hobby. Zukünftig will er aus familiären Gründen kürzer treten und wird trotz erfolgreicher Qualifikation bei der EM in Litauen nicht dabei sein.