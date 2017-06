Zuschauerplätze am Wassergraben begehrt

Inzwischen hat Alexander Panther seinen Ort als Hindernisrichter gewechselt. Er muss darauf achten, dass der Fahrer des Zweispänners die richtige Reihenfolge der Tore einhält, die er zu durchfahren hat. Immer wieder ruft der Kutscher den beiden Pferden Kommandos zu: "Los, weiter, weiter!" Für einen kurzen Moment zögern die beiden Ponys, als sie links in ein Tor einbiegen sollen. Doch dem Kutscher gelingt es, die Pferde anzutreiben, damit sie hurtig weiter galoppieren können.

Der am Ende des Wagens stehende Beifahrer steuert mit seinem Gewicht dagegen, wenn das Gespann rasant in die Kurven fährt. In weniger als zwei Minuten hat das Gespann den Parcours überwunden und rast erneut durch die Lichtschranke. Melanie Kienz, die zweite Richterin am Hindernis, liest die elektronisch ermittelte Zeit ab und meldet diese an die Wertungsrichter in der Zentrale neben dem Dressurplatz weiter. Wenige Sekunden später wird das Ergebnis über die Lautsprecher bekanntgegeben.

Rund 100 Helfer stehen an diesem dritten Turniertag im Dienst des Reit- und Fahrvereins. Auf dem Programm steht ein Geländeparcours mit einer Länge von 14 Kilometern, bei dem an insgesamt sechs Stationen markierte Tore in einer bestimmten Reihenfolge passiert werden müssen. Das warme Wetter mit einer leichten Brise lockt viele Zuschauer auf das Vereinsgelände im Ehlet.

So auch Helmut Bauer, der mit zwei Freunden aus Karlsruhe die Wettkämpfe verfolgt. Gespannt steht das Trio an den beiden Hindernissen mit der Nummer vier und fünf. Interessiert fragen die Gäste Tanja Wetzel vom Reit- und Fahrverein, worauf es beim Wettkampf ankommt. Doch die Hindernisrichterin muss das Gespräch abrupt beenden, als das nächste Gespann angaloppiert kommt. Das Murmeln im Publikum verstummt rasch. Das Zweiergespann prescht am Richtertisch vorbei durch die Einfahrt der Station. Prompt beginnen die Zuschauer, die Teilnehmer anzufeuern. Das Gefährt saust um die Kurven, wirbelt Staub auf und rast wieder davon. "Das Abbremsen ist Schwerstarbeit", kommentiert das Karlsruher Besucherpaar die Szenen um die Kurven. Das Publikum applaudiert begeistert.

Abenteuerliche Momente gibt es ganz besonders am Wassergraben. Dort haben sich zahlreiche Gäste auf den Hügeln positioniert; manche mit Campingstühlen, andere mit Picknickdecken. "Das spritzt aber ordentlich", meint Helmut Bauer, als eine Kutsche durch die Senke mit dem trüben Wasser prescht und die Pferde sowie die beiden Fahrer komplett bespritzt.