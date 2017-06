"Der Richtige am richtigen Platz zur rechten Zeit"

"Trotz aller Wertschätzung hatte ich mit Helmut Kohl sehr kritische Auseinandersetzungen über die Möglichkeit und den Zeitpunkt der Wiedervereinigung der Deutschen", blickt der 85-Jährige zurück. "Ich war ab 1986 zur Überzeugung gekommen, dass es keinen Sinn machte, immer mehr neue Waffen zu beschaffen, um bei den damaligen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West bestehen zu können", schildert Friedmann, der seinerzeit den Bewilligungsausschuss für Verteidigungsfragen leitete. Die CDU/CSU-Fraktion hatte ihn auch als ihren Obmann in den Haushaltsausschuss des Bundestags berufen, er leitete zudem den Rechnungsprüfungsausschuss.

In seinem Buch schlug Friedmann statt aufzurüsten vor, Gespräche mit der sowjetischen Seite aufzunehmen und dabei die Wiedervereinigung der Deutschen einzubringen. "Helmut Kohl hielt dagegen, dass Sicherheits- und Deutschlandpolitik nichts miteinander zu tun hätten. Die weitere geschichtliche Entwicklung gab mir jedoch recht."

Als er den "Kanzler der Einheit" später auf diese Auseinandersetzung ansprach (er war inzwischen am Europäischen Rechnungshof tätig), habe Kohl jedes Mal geantwortet: "Es gibt nichts, was uns trennt." Friedmann heute: "So war er eben!" Bei der Verwirklichung der Wiedervereinigung sei Kohl jedoch "der Richtige am richtigen Platz zur rechten Zeit" gewesen.

Außerdem habe er die Osterweiterung der EU eingeleitet, wenngleich er deren Umsetzung zunächst nicht die nötige Priorität habe beimessen können - "mussten doch zuerst die Wiedervereinigung der Deutschen weiter vorangetrieben und kritische Nachbarn im Westen überzeugt werden." Margret Thatcher, die damalige britische Premierministerin, sei entschieden gegen die Wiedervereinigung gewesen, auch der französische Premier François Mitterand habe größte Vorbehalte gehegt. Und der italienische Ministerpräsident Andreotti habe seine Zurückhaltung sarkastisch formuliert: Er liebe Deutschland so sehr, dass ihm zwei davon am liebsten seien. "Im Hinterkopf mag bei Helmut Kohl auch eine gewisse Rolle gespielt haben, dass die meisten osteuropäischen Staaten mit ihren kommunistischen beziehungsweise postkommunistischen Systemen nicht mitziehen konnten oder wollten. Dennoch ist im Osten eine Entwicklung in Gang gekommen, die ohne Helmut Kohl nicht denkbar gewesen wäre. Selbst in der Zeit, als er nicht mehr Bundeskanzler war, haben sein Vorbild und sein Einfluss gestaltend mitgewirkt. Ich selbst habe dies mehrmals miterlebt." Friedmann berichtet von einem Vier-Augen-Gespräch, bei dem Kohl in einem Temperamentsausbruch seinen Unmut geäußert und sich Luft gegenüber den EU-Institutionen verschafft habe: "Er kritisierte diese mit harten Worten. Nur eine dieser Institutionen würde gut funktionieren. Das sei der Europäische Rechnungshof. Und dies nur, weil ich dessen Chef sei", schmunzelt Friedmann. Mit einem Beispiel erinnert er, wie Kohl in Luxemburg wertgeschätzt wurde. "Als wir im Kollegenkreis in einer schwierigen Angelegenheit nach einer Lösung suchten, sagte mein Kollege, der zuvor Minister der irischen Regierung war, jetzt bräuchten wir Helmut Kohl." Begründung: "Mit seinem Wissen und seiner körperlichen Fülle könnte er den Knoten durchschlagen."