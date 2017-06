Ein bisschen James-Bond-Feeling

Bühl (jure) - Wie beim gemeinsamen Sport geht es beim Modellsportverein Moos immer steil aufwärts. Vor allem in den letzten Jahren erlebte der Verein Höhenflüge und zählt heute über 125 Mitglieder, darunter über ein Dutzend Kinder und Jugendliche. Wie faszinierend der Modellflugsport ist, zeigten am Wochenende die Modell-Flugtage. Technikbegeisterte Männer und viele Familien nutzten die Gelegenheit, außergewöhnliche Modelle zu bewundern, mit den Modellbauern zu fachsimpeln und die Flugzeuge in der Luft zu erleben. Es war ein faszinierendes Spektakel, das die Besucher an den beiden Tagen vor der herrlichen Schwarzwaldkulisse auf der idyllisch liegenden Flugfläche in Moos zu sehen bekamen. Immerhin misst die Start- und Landebahn gut 120 Meter. "Heute passt alles", freuten sich die Modellflugfreunde über perfektes Wetter, eine gute Thermik und eine gepflegte Anlage. "Eine gelungene Generalprobe für das 40-jährige Vereinsbestehen im nächsten Jahr", resümierte der zweite Vorsitzende und Organisator Roy Puchtinger. Die Flugtage fielen in diesem Jahr noch etwas größer als bislang aus. "Wir wollen vor allem unseren Verein vorstellen und zeigen, was wir machen", erklärte Puchtinger das Ziel der Aktionstage. So demonstrierten die Vereinsmitglieder unter anderem, wie Wettbewerbe ablaufen und worauf es dabei ankommt. Beispiel: Segelflug. Welches der vier Modelle schafft es, die vorgegebenen sechs Minuten exakt zu fliegen und perfekt zu landen? Das Fliegenlassen, das Präsentieren oder das Teilnehmen an Wettbewerben ist das eine, das andere ist das Anfertigen der Modelle. Dabei bieten die technischen Entwicklungen immer mehr Möglichkeiten. Roy Puchtinger, der Weltmeister und Deutsche Meistertitel im Jet-Kunstflug abräumte, hat mit seinem Vater beispielsweise selbst einen Prototyp entwickelt. Sein Modell ist eine Original Messerschmitt Me-262, einst der erste Jet, der in Serie produziert wurde und nun künftig als Bausatz erhältlich sein wird. "Im Winter wird gebaut und die Technik erkundet und im Frühjahr dann abgehoben", fasst Hannes Lutzenberger seine Leidenschaft für den Modellflug zusammen. Gut 100 Modelle hat er schon erstellt. In Moos präsentierte er einen Mikrojet BD5J. Das im Original kleinste manngetragene Düsenflugzeug der Welt ist vor allem aus einem James Bond Film bekannt. Lutzenberger aus Kaufbeuren im Allgäu war einer der gut 30 Gastpiloten, die in Moos mit ihren Modellen und Flugkünsten die Blicke auf sich lenkten. Einige reisten auch mit dem Wohnwagen an - so wie Mario Hertel aus Zwickau, der einen chinesischen Kampfjet J10 originalgetreu nachgebaut hatte. Wohnlich eingerichtet hatte Nico Schumacher den Pferdewagen seiner Mutter. Der junge Pforzheimer kam über seinen Vater zum Flugsport. Er und sein Bruder Patrik lieben es, mit der Maschine Kunststücke zu fliegen. Und so reihen sich entlang des Platzes auf: Sieben-Meter-Kunstflug-Segler mit Turbinenantrieb, Hubschrauber, Oldtimer, Doppeldecker und vor allem Jets: wenige Gramm leichte Modelle wie bis zu 25 Kilogramm schwere Originalnachbauten. "Gemütliche Segler" nebst 200 Stundenkilometer schnelle Jets - für Abwechslung war gesorgt. Loopings, Rollen und Turns wurden miteinander kombiniert und variiert. So mancher ließ sein Modell mit der Unterseite nach oben fliegen, im Sturzflug landen oder nur wenige Zentimeter über dem Boden gleiten oder gar stehen (torken). So manches "Boah" begleitete die durch die Lüfte "zischenden" Flugzeuge. Spannend war auch die Fuchsjagd, die sich kleine und sehr wendige Modelle lieferten. Dabei mussten die Piloten versuchen, ans Heck gebundene Papierstreifen anderer Modelle im Flug mit dem Propeller zu treffen, um sie auf diese Weise "abzuschneiden".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Genusstour von Sonne verwöhnt Bühl (hap) - Bei der zweiten Kappler Genusstour stimmte einfach alles. Die Sonne am blauen Himmel lockte bereits gegen 10 Uhr viele Gäste auf den Kirchplatz in Kappelwindeck. Hier war der Start für die neun Kilometer lange Strecke auf dem Panoramaweg rund um den Ort (Foto: Hegmann). » Weitersagen (hap) - Bei der zweiten Kappler Genusstour stimmte einfach alles. Die Sonne am blauen Himmel lockte bereits gegen 10 Uhr viele Gäste auf den Kirchplatz in Kappelwindeck. Hier war der Start für die neun Kilometer lange Strecke auf dem Panoramaweg rund um den Ort (Foto: Hegmann). » - Mehr Friedrichshafen

Kult-Schau rund um den Zeppelin Friedrichshafen (red) - 2017 jährt sich der Todestag von Ferdinand Graf von Zeppelin zum 100. Mal. Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen widmet sich in einer großangelegten Ausstellung dem legendären Luftschiff und den Phänomenen des Kults in der Kunst (Foto: Museum). » Weitersagen (red) - 2017 jährt sich der Todestag von Ferdinand Graf von Zeppelin zum 100. Mal. Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen widmet sich in einer großangelegten Ausstellung dem legendären Luftschiff und den Phänomenen des Kults in der Kunst (Foto: Museum). » - Mehr