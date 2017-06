Im Paradies nicht gelistet

(urs) - Matthias Brodowy hat viele Facetten: Er ist ein surrealer Träumer, ein lyrischer Feingeist, ein hervorragender Pianist und ein erstklassiger Kabarettist. Im Hoftheater in Scherzheim redete der Niedersachse nicht lange um den heißen Brei herum. Er bezieht klar politische Stellung: "Ich habe eine Wette laufen, dass Donald Trump seine vier Jahre Amtszeit nicht durchhält", erklärt er mit seiner klaren Stimme und folgert messerscharf: "Humor ist eine Haltung. Ein Blick in die Welt zeigt, dass Fundamentalisten keinen Frohsinn besitzen. Doch das macht mir am meisten Angst".

Doch allzu viel Pessimismus wird an diesem Abend nicht verbreitet. Im Gegenteil, es wird gelacht, viel und ausdauernd. In seinem fast dreistündigen Programm "Gesellschaft mit beschränkter Haltung" präsentiert Brodowy einen ausgewogenen Mix aus Kritik, Alltag, Selbstironie, Menschlichkeit und Musikeinlagen.

Meist hat er die Hände in den Taschen und redet sich in Rage. Oder er unterbricht die Themenblocks immer wieder mit Liedern - entspannt, nachdenklich, oft sozialkritisch. So wehklagt er über Wutbürger und lamentiert über die Ethikkommission der FIFA. Dabei kommt er oft eher kämpferisch als komisch daher. So auch wenn er sich über Handysüchtige echauffiert, die "im Würgegriff der selbst produzierten Algorithmen stecken". Der ausgebildete Kirchenmusiker zetert böse: "Jene Homo Appiens - jene Spezies, die nur übers Smartphone gebeugt durch die Welt irren. Obwohl sie Millionen von Jahren gebraucht haben, bis sie aufrecht gehen konnten".

Überall in seinem Programm menschelt es auch gewaltig. So erzählt er freimütig, dass er 17 Kilogramm abgespeckt hat, streut hier und da einen Gute-Laune-Song ein und produziert dabei unangestrengt Tiefsinn. Manchmal schwelgt er auch in zweifelhaften Erinnerungen. "Waren das früher nicht noch richtige Sommer?", sinniert er nachdenklich. "Damals hat das Dolomiti-Eis noch nach Farb- und Aromastoffen geschmeckt".

War früher etwa alles besser? "Nein, das ist ein Irrtum", folgert der Träger des niederrheinischen Kabarettpreises "Das schwarze Schaf" schließlich und gibt einen kleinen Abriss der Weltgeschichte zum Besten. Dazwischen streut er immer wieder kafkaesk literarische Rätsel oder extrem skurrile Geschichten ein. Diese trägt er dann aus einem roten Buch vor. So trifft er in einer kleinen Episode Friedrich Nietzsche im Himmel an - als Stellvertreter Gottes. Nietzsche erklärt ihm lakonisch, dass er, Brodowy, im Paradies nicht gelistet sei und daher zurück müsse auf die Erde oder gegebenenfalls auch ins Fegefeuer oder Nirwana. Ein Fehler in der himmlischen Datenbank sei ausgeschlossen, denn "Steve Jobs hat gerade die Computersysteme neu programmiert". Andere Storys sind nicht weniger bizarr. So besucht ein Mann, der Rosinen hasst und blaues Schlumpfeis liebt, ein "Institut zur Bewältigung der angewandten Gegenwart".

Allem Kuriosen zum Trotz (oder gerade deswegen), ist es einer dieser Abende, die wie im Fluge vergehen und mit donnerndem Applaus und zig Zugaben enden. Brodowy verabschiedet sich schließlich mit einem Appell für ein geeintes Europa und gibt den Hoftheater-Besuchern noch folgendes mit auf den Weg: "Die Demokratie ist kein Selbstläufer, wir müssen die Welt selbst gestalten. Das Leben ist verdammt schön. Genießen sie jeden Augenblick."