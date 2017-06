Vorkehrungen gegen den Klimawandel

Bühl/Ottersweier (mig) - Die Illustration zum Modellprojekt Klimopass zeigt schwitzende Menschen mit roten Köpfen, eine vertrocknete Pflanze und einen mit hängender Zunge auf dem Straßenpflaster zusammengebrochenen Hund. So soll es möglichst nicht aussehen, wenn der Klimawandel Fahrt aufnimmt. Eine Beteiligung der Bürger von Bühl und Ottersweier am Modellprojekt ist ausdrücklich erwünscht. Außerdem wird es Ende Juli einen Erlebnispfad zum Thema Klimawandel geben. In welchen Bereichen beider Kommunen wird sich die Belastung für Menschen und Tiere durch mehr Hitzetage deutlich verstärken? Wo sind Natur und Siedlungen künftig stärker von Sturzfluten bedroht? Antworten auf diese Fragen gibt es beim ersten Werkstatttermin für alle interessierten Bürger am Mittwoch, 5. Juli, von 18 bis 21 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt. Dabei werden kreative Ideen gesammelt, wie den Gefahren begegnet und die Lebensqualität erhalten werden kann. Der kleine Faltzettel mit der sprechenden Illustration wird öffentlich ausgelegt und teilweise verschickt. Darin laden Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr und der Ottersweierer Rathauschef Jürgen Pfetzer dazu ein, Wissen, Erfahrungen und Ortskenntnisse einzubringen. Gemeinsam wolle man "lösungsorientiert Ziele und Maßnahmen zur Klimaanpassung entwickeln", heißt es da. Beide Kommunen sind Partner beim Modellprojekt Klimopass. Dieses läuft bis 2018, wird von einem Fachbüro begleitet und vom Umweltministerium des Landes gefördert (wir berichteten). Zweiter Werkstatttermin für die Bürger - dann mit konkreten Maßnahmen und der Diskussion der nächsten Schritte - ist am Donnerstag, 19. Oktober, von 18 bis 21 Uhr im Bürgerhaus. "Wir hoffen, dass wir mehr als 100 Teilnehmer gewinnen können", so Schnurr. Die konkreten Erkenntnisse über sinnvolle Veränderungen vor Ort sollen sich dann im Landschaftsplan niederschlagen, der wiederum Grundlage für den Flächennutzungsplan ist. Es könnte unter anderem darum gehen, grüne Inseln in Stadt und Gemeinde gegen Bebauungswünsche zu verteidigen, weiteres Grün in die Orte zu bringen, Windeinfall-Schneisen dauerhaft von Bebauung freizuhalten, über die Nachteile von Steingärten für das Kleinklima aufzuklären und vieles mehr. Bisher seien all diese Maßnahmen zur Linderung der Folgen der Erderwärmung noch nicht gesetzlich festgeschrieben, doch das könnte noch kommen, äußerte Hubert Schnurr. "Man spürt es schon. Die Nächte im Juni sind sehr heiß", sagte Barbara Thévenot, Leiterin der Stadtentwicklung bei der Stadt Bühl, beim Pressegespräch. Es gelte zu erarbeiten, wie tropische Nächte, die vor allem Kindern und älteren Menschen schwer zu schaffen machen, erträglicher werden: "Wir würden uns freuen, wenn sich viele Bürger aktiv an der Lösungssuche beteiligen." Ab 2018 werde die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz die in Bühl und Ottersweier erzielten Erkenntnisse auch anderen Kommunen zugänglich machen. Anmeldung zu den Werkstattterminen nimmt Susanne Panther vom städtischen Sachgebiet Umwelt und Außenanlagen entgegen, (07223) 935-602. Sie weist auch auf einen Erlebnispfad zum Thema Klimawandel hin, der vom 24. bis 26. Juli durch die Bühler Innenstadt führen wird. Am 25. Juli werden die fünf Stationen betreut, Schulklassen können für den Rundgang angemeldet werden unter (07223) 935-322.

