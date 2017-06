Volles Haus auf dem Sternenberg Bühl (red) - Der Sternenberg bebte - beim Auftritt der Rockformation "Red Hot" hatte der Sportverein Altschweier volles Haus. Ein Sportfest der Superlative habe man gefeiert, schreibt der Verein stolz. Aber nicht nur am Freitagabend war viel los. Das eingespielte Team mit mehr als sechzig Helfern - vom Vorstand über die Junioren- und Seniorenspieler bis zur der vereinseigenen Gymnastikgruppe und den "Jedermänner" - hatte über Fronleichnam und das anschließende Wochenende einen riesigen Besucheransturm zu bewältigen. Zum Auftakt am Donnerstag servierte der Verein seinen zahlreichen Gästen Fischgerichte. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die "Böhmischen Freunde". Sportlich machten die C-Junioren der SG Bühl/Ottersweier/Altschweier den Anfang. Sie trafen am Nachmittag bei einem Freundschaftsspiel auf den FV 08 Kuppenheim und konnten am Ende einen deutlichen Sieg einfahren, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Rockklassiker aus den 70er und 80er Jahren zogen am Freitagabend dann eine rekordverdächtige Besucherzahl auf den Sportplatz. "Red Hot" traten beim Sportfest abermals mit gecoverten Hits auf. Mit einem Jugendturnier ging es am Samstag weiter. Bei den D-Junioren schnappte sich der VfB Bühl gleich zwei Plätze auf dem Podest. Die zweite Mannschaft belegte den ersten Rang, gefolgt von der ersten Mannschaft und der SG Ottersweier. Beim anschließenden Elfmeterturnier für Vereine und Gruppen hatten die Schwarzwaldhexen Bühlertal die Nase vorn und setzten sich gegen den FC Schorle 09 im Endspiel mit 9:8 durch. Ihren Gewinn überreichte den Schwarzwaldhexen bei der Siegerehrung der Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker, der dem Sportfest eine Stippvisite abstattete. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war schließlich der Auftritt der Original Altschweierer Reblandmusikanten mit ihrem Dirigenten Oswald Windrich. Unter dem Motto Polka, Bier und halbe Hähnchen fand sich auch am dritten Festtag wieder eine große Gästeschar auf dem Gelände ein. Die Reblandmusikanten verstanden es laut Verein blendend, die Stimmung im Festzelt auf den Siedepunkt zu bringen. Der Spieletag der G-Junioren sowie der F-1- und F-2-Junioren stand am Sonntag auf dem Veranstaltungsplan. Jedes Kind durfte einen Pokal als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Auch der angebotene Mittagstisch mit badischem Sauerbraten fand trotz hoher Temperaturen regen Zuspruch. Im Abschlussturnier der E-Junioren siegte der FV Ottersweier. Den zweiten Platz belegte der FV Gamshurst. Die Organisatoren des Sportvereins Altschweier zeigten sich mit ihrer viertägigen Veranstaltung mehr als zufrieden.

