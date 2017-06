Architekten beißen auf Granit Ottersweier (jfr) - Die Architekten hatten es in der Ratsitzung am Montag nicht leicht, ihre Vorschläge den Gemeinderäten nahezubringen. Während Georg Metzinger für den Anbau des Kindergartens St. Michael für eine Holzfassade warb und auf wenig Gegenliebe stieß, sprach sich Alfons Burkart in Sachen Gemeindezentrum St. Johannes für eine moderne Form der Fassadengestaltung in Kunststofftechnik aus. Auch seine Idee unterlag im Rat. Beide Bauprojekte werden nun im klassischen Stil mittels Putztechnik ausgeführt. Zuerst stellte Metzinger vom Bühler Büro Seebacher-Krauth-Metzinger die Ergebnisse der Ausschreibung von elf Gewerken vor: Strom, Heizung/Sanitär/Lüftung, Gerüst- und Glaserarbeiten, Metallbau/Brandschutz, Stahltürzagen und Türblätter, Trockenbau- und Estricharbeiten, Bodenbeläge und Malerarbeiten sowie Dach- und Klempnerarbeiten. Die Auftragssumme liegt bei 547000 Euro und überschreitet mit 121552 Euro die Kalkulation. Bürgermeister Jürgen Pfetzer rechnete die vom Gemeinderat inzwischen beschlossene Vollunterkellerung des Anbaus heraus (56000 Euro) und wies darauf hin, dass bei drei Gewerken durch Absenkung der ausgeschriebenen Standards ein Einsparpotenzial von 23000 Euro möglich sei. Es folgte eine intensive Debatte. Thomas Metzinger (CDU) und Georg Friedmann (FW) forderten den Planer auf, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen. Auch Ralf Albrecht (SPD) missfielen die hohen Angebote dreier Gewerke, die schon allein für sich betrachtet eine 40-prozentige Gesamtsteigerung erzielten. Bürgermeister Pfetzer fasste zusammen, dass der Rat "sehr unzufrieden mit der Durchführung der Ausschreibung" sei, da die ausgeschriebenen Standards zu hoch seien. Schlussendlich stand noch das Fassadenkonzept zur Diskussion. Metzinger warb für eine "durch Oxidation vorvergraute wartungsfreie Weißtannen-Holzfassade" für den Anbau zur Friedhofstraße hin. Linus Maier sprach sich, angesichts der Mehrkosten einer Holzfassade, für einen Putz aus. Auch befürchtete er, der Kindergarten könnte mit Holz "einem alten Schopf" ähneln. Georg Friedmann bekannte, mit Holz leben zu könne, aber auch Ralf Albrecht (SPD) schüttelte ob der höheren Kosten den Kopf. Mit neun zu acht Stimmen wurde die Holzfassade denkbar knapp abgelehnt. Das Gemeindezentrum St. Johannes soll im ersten Bauabschnitt einen behindertengerechten Eingangsbereich erhalten. Ebenso ist eine neue Aufzugsanlage sowie eine energetische Sanierung geplant. So werden die Fensterfronten im ersten Obergeschoss ausgetauscht und eine Rauch-Wärme-Anlage (RWA), die die Brandschutzanforderungen erfüllt, installiert. Alfons Burkart Archigroup Achern) stellte die Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung der Gewerke Rohbau (117000 Euro), Aufzugsanlage (41000 Euro), Metall- und Verglasungsarbeiten (110000 Euro) und Gerüstarbeiten (5000 Euro) vor. Besonders die Planung und Abnahme der RWA-Technik sei sehr diffizil und müsse noch vor der Sommerpause vor Ort mit allen Beteiligten besprochen werden. Es gehe dabei um den Brandschutz im Zusammenhang mit Fenstertechnik und Vorhängen. Für die Gestaltung der Außenfassade des neuen Gebäudeteils mit Aufzug stellte sich Burkart schicke Kunststoffplatten mit leichtem Grauton für 23000 Euro vor. Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) sorgte sich: "Wird dies zum Ensemble Kirche-Pfarrhaus passen?" Linus Maier sprach sich - auch aus Kostengründen - wiederum für eine Putzfassade aus. Auch Georg Friedmann "gefielen die Platten weniger gut", nur Nico Paulus (Grüne) unterstützte die Idee des Architekten. Letztendlich entschied sich das Gremium mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen, die Außenfassade in einem Wärmeverbundsystem (Kosten 15 000 Euro) auszuführen. Das eingesparte Geld könnte nun voraussichtlich dazu genutzt werden, der rückwärtigen Seite des Johanneszentrums einen neuen Anstrich zu verpassen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

BT-Interview mit Jürgen Grossmann Bühl (gero) - Der neue Eigentümer des "Badischen Hof", Jürgen Grossmann, möchte das Haus zu neuem Glanz verhelfen - unter anderem mit "hochwertigen Pendler-Apartments". Möglicherweise wird auf der Gartenterrasse noch in diesem Sommer bewirtet (Foto: Hammes). » Weitersagen (gero) - Der neue Eigentümer des "Badischen Hof", Jürgen Grossmann, möchte das Haus zu neuem Glanz verhelfen - unter anderem mit "hochwertigen Pendler-Apartments". Möglicherweise wird auf der Gartenterrasse noch in diesem Sommer bewirtet (Foto: Hammes). » - Mehr Bühl

Campus-Pläne präsentiert Bühl (jo) - Die Kunde vom Wettbewerbsgewinn erreichte Ulrike Beckmann vom Stuttgarter Architekturbüro "Plan 7" kurz vor Feierabend. Einen Tag später war die Ingenieurin ebenso zur Ausstellung der Arbeiten nach Bühl gekommen wie die Vertreter weiterer platzierter Büros (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Die Kunde vom Wettbewerbsgewinn erreichte Ulrike Beckmann vom Stuttgarter Architekturbüro "Plan 7" kurz vor Feierabend. Einen Tag später war die Ingenieurin ebenso zur Ausstellung der Arbeiten nach Bühl gekommen wie die Vertreter weiterer platzierter Büros (Foto: jo). » - Mehr Gaggenau

Entscheidung über Waldseebad Gaggenau (uj ) - Geht es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung, wird es im Waldseebad künftig sowohl ein Naturbad als auch chemisch-technisch betriebene Becken geben. Das steht zumindest in dem Beschlussvorschlag für die Gemeinderatssitzung am Montag (Foto: Arnold). » Weitersagen (uj ) - Geht es nach den Vorstellungen der Stadtverwaltung, wird es im Waldseebad künftig sowohl ein Naturbad als auch chemisch-technisch betriebene Becken geben. Das steht zumindest in dem Beschlussvorschlag für die Gemeinderatssitzung am Montag (Foto: Arnold). » - Mehr