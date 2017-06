Jugendzentrum startet durch Bühl (efi) - Das Jugendzentrum Komm startet mit neuer Besetzung durch. Nach dem Ausscheiden mehrerer Mitarbeiter war die städtische Einrichtung im vergangenen Jahr zeitweise geschlossen. Im Oktober nahmen Veronique Noel und Marco Müller ihre Arbeit auf. Seit Mai komplettiert Michael Tascona das Komm-Trio. Fachbereichsleiter Klaus Dürk freut sich über das "schlagkräftige, junge und kreative Team". Wie Bürgermeister Wolfgang Jokerst formulierte, soll das Konzept für das Jugendzentrum weiterentwickelt und teilweise neu ausgerichtet werden. Dazu gehöre eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Schulen. "Bis September wird das Konzept stehen", kündigt Veronique Noel an. Die Sozialarbeiterin mit "Hang zu Bühl" hat früher selbst das Jugendzentrum besucht und im März die Nachfolge von Gunther Leppert angetreten. Der langjährige Komm-Chef hat auf eigenen Wunsch andere Aufgaben bei der Stadtverwaltung übernommen und ist unter anderem als Schulsozialarbeiter am Windeck-Gymnasium tätig. Wie Noel berichtet, haben die Komm-Aktionen mit Workshops und Musikveranstaltungen bereits Fahrt aufgenommen. Erstmals veranstaltet das Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit dem Jugendrat am 15. Juli einen Jugendflohmarkt, der sich fest etablieren soll. Auch beim Zwetschgenfest und den After-Work-Partys im Stadtgarten macht das Komm auf sich aufmerksam und wird alkoholfreie Cocktails ausschenken. Das Finale der fünf After-Work-Veranstaltungen fällt auf den letzten Schultag vor den Sommerferien am 26. Juli und wird deshalb auch als "School-out-Party gefeiert", kündigt Petra Ewert vom Fachbereich Kultur, Schule und Sport an. Da der Jugendrat im Komm "verortet" sei, hofft sie, dass - neben Aloys-Schreiber-Schule und Carl-Netter-Realschule - auch bei anderen Bühler Schulen Interesse geweckt wird. Impulse erwartet das Komm-Team von einer offensiven "mobilen Jugendarbeit". "Wir warten nicht, bis die Jugendlichen zu uns kommen. Wir gehen auf sie zu", erklärt Noel. Dafür suchen die Sozialarbeiter beliebte Treffpunkte etwa im Stadtgarten oder beim Bürgerhaus auf. Marco Müller ist wie Noel seit Oktober im Komm beschäftigt. Der Arbeitserzieher und gelernte Zimmermann hat sich der Werkstatt angenommen, zudem widmet er sich der Integrationsarbeit mit Flüchtlingen und der Skaterhalle. Michael Tascona ist Jugend- und Heimerzieher, in Rastatt aufgewachsen und freut sich nach beruflichen Stationen unter anderem in Heidelberg, seiner Heimat wieder ein Stück näher gekommen zu sein. Er übernimmt den Konzertbereich und sieht einen Schwerpunkt in der theaterpädagogischen Arbeit. Gespannt wartet er auf die Resonanz auf einen Theater-Workshop mit der Aloys-Schreiber-Schule. Einen Effekt der verstärkten Kooperationen mit Schulen und Vereinen hat Noel bereits ausgemacht: "Der Besucherkreis erweitert sich. Und es kommen mehr Mädchen", hat die Sozialarbeiterin beobachtet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Dritte Auflage von After Work Bühl (gero) - Die Party geht weiter: After Work am Brunnen feiert vom 28. Juni bis 26. Juli (jeweils mittwochs von 17 bis 22 Uhr) ein Triple mit vier Ausgaben. Als Zugabe gibt es eine fünfte Auflage, organisiert vom Jugendzentrum Komm, dem auch der Erlös dieses Abends zukommt (Foto urs). » Weitersagen gero) - Die Party geht weiter: After Work am Brunnen feiert vom 28. Juni bis 26. Juli (jeweils mittwochs von 17 bis 22 Uhr) ein Triple mit vier Ausgaben. Als Zugabe gibt es eine fünfte Auflage, organisiert vom Jugendzentrum Komm, dem auch der Erlös dieses Abends zukommt (Foto urs). » - Mehr