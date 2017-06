Fahrbahndecke wird erneuert

Bei der Sanierung wird der vorhandene Fahrbahnbelag rund zehn Zentimeter tief abgefräst und anschließend der neue Belag in gleicher Stärke wieder eingebaut. Die Maßnahme beginnt am Ortsende von Ottersweier und ist in fünf einzelne Bauabschnitte eingeteilt. Die Länge der Bauabschnitte wurde jeweils auch auf die Belange der Anlieger abgestimmt, heißt in der Mitteilung weiter. Die Baustelle endet kurz vor der Einmündung der Waldmattstraße beim Gasthaus Löwen in Neusatz.

Zusätzlich werden an der Ortsdurchfahrt in Neusatz vom Ortseingang bis zum Beginn des Friedhofs die vorhandenen Bordsteine und die dahinterliegenden Bereiche im Auftrag der Stadt Bühl erneuert. Dort wird auch eine alte nicht mehr benötigte Entwässerungsleitung ausgebaut.

Da die Fahrbahn der L83a zwischen 5,50 und 6,20 Meter breit ist, können die Arbeiten nur unter Vollsperrung der Landesstraße erfolgen. Die Umleitung für den ersten Bauabschnitt zwischen Ottersweier und Hub führt über Bühl und Rittersbach nach Neusatz. Für die übrigen Bauabschnitte wird eine überörtliche Umleitung über Bühl und Bühlertal nach Neusatz ausgeschildert.

Während des ersten Bauabschnitts vom 26. Juni bis voraussichtlich 17. Juli fahren die Busse der Linie 264 die Haltestelle Münchhofstraße in Ottersweier nicht an. Fahrgäste können auf die Haltestellen Hub oder Schwarzwaldstraße ausweichen.

Die aktuelle Vollsperrung der L83 in Bühlertal beginnt erst oberhalb der Einmündung der L83a, so dass die Zufahrt von und nach Neusatz über Neusatzeck gewährleistet ist.

Das Regierungspräsidium kündigt an, vor Beginn der weiteren Bauabschnitte jeweils noch einmal über Behinderungen und Umleitungen zu informieren.