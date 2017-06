Faverges von der schönsten Seite

Im Schloss in Faverges wurden die Bühlertäler, die bei der Anfahrt im schweizerischen Fribourg einen Zwischenstopp eingelegt hatten, von Bürgermeister Marcel Cattaneo, Alexander Trollmann, Vorsitzender des Partnerkomitees, und vielen französischen Freunden herzlich begrüßt.

Bürgermeister Hans-Peter Braun und Bühlertals Partnerkomitee-Vorsitzender Tino Rettig bedankten sich für die Einladung. Zum Dank überreichten sie Erzeugnisse aus der Nationalparkregion sowie einen weiteren Stern aus dem Projekt " Im Tal der 1000 Lichter" für den Außenbereich, nachdem im Rathaus-Foyer bereits ein solcher Stern leuchtet. Sodann waren alle Bühlertäler bei Faverger Familien zum Abendessen eingeladen.

Die Fahrt zum Bergmassiv Aravis mit kleiner Wanderung und Einkehr in einer urigen Berghütte war ein besonderes Erlebnis. Zeigten sich während der Wanderung noch Wolken um den Gipfel, so präsentierte sich der Mont Blanc den Badenern nun in seiner ganzen Schönheit. Hochinteressant war der Besuch der Käserei einer Kooperative in Flumet im Herzen des Val d'Arly, wo die Milch zu sieben Käsesorten verarbeitet wird wie Reblochon, Tomme und Beaufort.

Den Tag ließen Gastgeber und Gäste in Marlens bei Musik und gemeinsamem Essen ausklingen. Zuvor durfte sich Vorstandsmitglied Thomas Heitzmann über eine besondere Anerkennung freuen: Für seine unermüdliche Betreuung beim Besuch über Fastnacht luden ihn die Verwaltungsmitarbeiter zu einem Tandemflug mit dem Gleitschirm ein. Hoch über dem See von Annecy startete das Team zu einem halbstündigen Traumflug.

Absoluter Höhepunkt der Reise war ein Ausflug zum See von Bourget. Von Aix-les-Bains aus ging es per Schiff zur Abtei Hautecombe. Nach Einführung in die Historie und die heutige Ausrichtung der ehemaligen Klosteranlage wurde die neogotische Kirche besichtigt. Imposante Wand- und Deckenmalerien sowie zahlreiche Fürstengräber zogen die Betrachter in ihren Bann. Entlang einer beeindruckenden Steilküste steuerte das Schiff anschließend den Kanal von Savière an. Als einer der schönsten Kanäle Frankreichs schlängelt er sich durch eine idyllische Urlandschaft, vorbei an alten Mühlen, Gehöften und dem malerischen Dorf Chanaz. Am Ende der Kanalfahrt erwartete die Gruppe ein besonderes Erlebnis: Per Schleuse wurden vier Meter Höhendifferenz zur Rhône überwunden, der Strom überquert und auf der gegenüberliegenden Seite am Anleger eines Ausflugslokal festgemacht. Beschlossen wurde der "wunderbare Sommertag" mit einem gemeinsamen Abend auf Einladung der Gemeinde Faverges.

Mit einem Spaziergang am See von Annecy klang der viertägige Aufenthalt in der Partnergemeinde langsam aus. Die mitgereiste Tai-Chi-Gruppe lud am Ufer zum Mitmachen ein. Andere nutzten die Gelegenheit, vor der Rückreise noch ein Bad im See zu nehmen oder mit der Seilbahn auf den Faverger Hausberg Sambuy zu fahren.