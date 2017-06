Ein "großes Aber" säumt den Weg zur Badestelle

"Badestelle am Weitenunger Baggersee" ist die Bürgerinformationsveranstaltung betitelt, womit gewisse Erwartungen geweckt werden. Doch so einfach gestaltet sich die Sache nicht. Ortsvorsteher Daniel Fritz hatte nach Beendigung des stillschweigend geduldeten wilden Badebetriebs angeregt, die Option einer offiziellen Badestelle zu untersuchen. Inzwischen liegt eine rund 80 Seiten umfassende, komplexe Studie vor, erstellt von Professor Carsten Sonnenberg für die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen. Inhaltliche Aussagen will Fritz im Vorfeld der Infoveranstaltung nicht preisgeben. "Wir wollen zunächst die Öffentlichkeit aus erster Hand informieren und dabei das Thema transparent machen." Diese Vorgehensweise sei mit dem Ortschaftsrat so abgesprochen, eine inhaltliche Festlegung in der Sache gebe es noch nicht.

Zunächst wolle man hören, was die Bürger sagen. Auch werde man den Pächter des Sees, das Kieswerk Weitenung, zurate ziehen. Die Diskussion und Beschlussfassung im Ortschaftsrat soll alsdann "zeitnah" erfolgen, so Fritz.

Bei der Veranstaltung am 26. Juni um 19 Uhr im Bürgerzentrum (Rheintalhalle) werde Sonnenberg sein Gutachten im Detail vorstellen, anschließend haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anmerkungen zu geben. Auch ein Vertreter des Gemeindeversicherungsverbands habe sich angekündigt.

"Das Thema ist ergebnisoffen", erklärte Fritz. Ob das Verbot fortbestehen bleibe oder eine Badestelle eingerichtet werde, hänge "von verschiedenen Faktoren" ab. Da stelle sich zum einen die Haftungsfrage, zum anderen sei die Einrichtung einer Badestelle, so sie denn kommen solle, mit Kosten verbunden. Sofern das Baden in einem Teilbereich erlaubt werden könne, sei man nicht an einem Massenbetrieb und "Mordsandrang" interessiert. Außerdem stelle sich die Frage nach Parkmöglichkeiten. "All das gilt es gut abzuwägen."

Die Frage, ob am Weitenunger Baggersee eventuell noch in diesem Sommer gebadet werden könne, beantwortete der Ortsvorsteher so: "Realistisch betrachtet nein." Und 2018? Darüber mag Daniel Fritz nicht spekulieren. "Wir würden gerne eine Badestelle einrichten", bekennt er, "dahinter steht jedoch ein großes Aber."

Man täte sich leichter, wenn das Strafverfahren wegen des tödlichen Unglücks von Waltersweier (ein 13-jähriger Junge war an einer Abbruchkante von abrutschendem Lehm in die Tiefe gerissen worden) endlich abgeschlossen wäre. Die Staatsanwaltschaft sieht eine Mitverantwortung für den Todesfall bei einem Mitarbeiter der Offenburger Stadtverwaltung. Aufgrund der entstandenen Rechtsunsicherheit verhängten mehrere Kommunen in der Region strikte Badeverbote unter Androhung drakonischer Geldstrafen. Einige Seen, wie der in Weitenung, wurden zudem eingezäunt.