Künftig mehr Zeit für den Stadtrat Bühl (dh) - Seit 2004 ist Franz Fallert aus Waldmatt Mitglied im Ortschaftsrat Neusatz. Bei den Kommunalwahlen 2014 zog er mit 2784 Stimmen zusätzlich auch in den Bühler Gemeinderat ein. Sein Ehrenamt als Ortschaftsrat gibt er nun ab, um sich stärker seiner Tätigkeit als Stadtrat widmen zu können. Ambitionen, Ortsvorsteher zu werden, hatte Fallert nie. "Ich bin kein Mann der großen Worte, sondern eher der Taten", lautet sein Leitspruch. Und das hat er in seiner 13-jährigen Amtszeit als Ortschaftsrat auch als Elternbeirat im Kindergarten und als Vorstandsmitglied der Waldmatter Dorfgemeinschaft bewiesen. Wo er anpackt, wird etwas bewegt, heißt es im Ort. Schweren Herzens akzeptierte der Ortschaftsrat Fallerts Entscheidung. In der vor der Verabschiedung abgehaltenen Bürgerfragestunde baten Mitglieder der Freien Wähler und auch des CDU-Ortsvereins den Scheidenden, seine Entscheidung nochmals zu überdenken. Reinhilde Fanz aus Waldmatt rief in Erinnerung, dass er als engagierter Mann und Sprecher für den Ortsteil viele Stimmen der Waldmatter Bürger erhalten habe und man seine Arbeit sehr schätze. Doch Fallert blieb konsequent bei seinem Entschluss, den Ortschaftsrat zu verlassen. Er will mehr Kraft in sein Amt als Bühler Stadtrat legen, in dem er "als Neusatzer Sprachrohr sicherlich viel für Neusatz bewegen kann", wie er sagte. Er dankte allen, die ihn unterstützten, und bat um Verständnis für seine Entscheidung. Ortvorsteher Wolfgang Bohnert würdigte die Ideen und Tatkraft Fallerts mit Worten. Manfred Kist (FWG) erinnerte an viele Projekte, die dieser auf den Weg gebracht habe. Hubert Oberle (CDU) lobte Fallerts persönliches Wirken beim Ausbau des Hardkopfwegs in Waldmatt. Helmut Krampfert (SPD) bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit, bei der es immer um die Sache gegangen sei. "Du wirst uns fehlen", waren sich alle am Ratstisch einig. Mit einer Ehrenurkunde in Würdigung seiner Verdienste, mit Präsenten von Ortsverwaltung und Fraktionen sowie mit kräftigem Applaus als Zeichen des Dankes wurde Fallert schließlich als Ortschaftsrat verabschiedet. In den Ortschaftsrat nachrücken wird Stefan Krug. Die Verpflichtung des Kfz-Meisters steht in der nächsten Ortschaftsratssitzung an.

