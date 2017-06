Stätte der Begegnungen Bühl (efi) - Das städtische Kinder- und Familienzentrum (Kifaz), im Oktober 2000 eröffnet, stellt sich als Mehrgenerationenhaus auf. Die Weichen dafür sind gestellt. Seit März liegt die Förderzusage für das Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" vor. Unterstützt wird das Projekt vier Jahre lang bis 2020 mit jährlich 30000 Euro. Die Stadt steuert jährlich 10000 Euro bei. Von den Zuschüssen profitiert auch das Bürger- und Kommunikationszentrum in Weitenung. "Ein Mehrgenerationenhaus verstehen wir als Begegnungsstätte für alle Generationen und Kulturen", erklärt Bettina Fröhlich, bei der Stadt zuständig für Kindertageseinrichtungen und Generationenarbeit. Im Fokus des Programms stehen generationenübergreifendes Miteinander, freiwilliges Engagement, Integration sowie gesellschaftliche Teilhabe. Wesentliche Fördervoraussetzung sei die Einrichtung eines offenen Treffs mit wöchentlich 20 Stunden, erläutert Fröhlich. Die inhaltlichen Schwerpunkte teilen sich Kifaz und Weitenung. Im ehemaligen Jugendzentrum in der Rheintalhalle, das jetzt als Bürgerzentrum dient, liegen sie in der Seniorenarbeit und der Förderung von freiwilligem Engagement. Die bereits etablierten Angebote für unterschiedliche Zielgruppen im Kifaz wie der Kindertreff Kappes, der Spieltreff der Lach- und Spielgesellschaft oder der Internationale Frauentreff bleiben erhalten, betont Kifaz-Leiterin Sandra Schlegel. Um das Miteinander der Generationen in den Vordergrund zu rücken, wird das Spektrum jetzt erweitert. Gut angenommen wird bereits das "Krabbelcafé Krummelus", berichtet Schlegel. Es öffnete Ende April seine Pforten. Im Dachgeschoss des Mehrgenerationenhauses können sich Eltern zusammen mit ihren Babys und Kleinkindern donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr treffen, Kaffee trinken und sich austauschen. Einmal im Monat werden zu gesonderten Themen Expertinnen eingeladen. Zehn bis 15 Mütter nutzen aktuell das Angebot. Menschen jeglichen Alters sind einmal monatlich freitags in die "Offene Kreativwerkstatt" eingeladen, um unter fachkundiger Anleitung Erfahrungen mit unterschiedlichen Materialien zu sammeln. Gearbeitet wird mit Ton, Mosaik- und Specksteinen und anderen Werkstoffen. Sechs Interessierte besuchten den Auftakt im Mai und gestalteten Trittsteine aus Beton. Der nächste Termin ist am 7. Juli, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. "Alle Spielebegeisterten zwischen fünf und 99 sind willkommen" heißt es immer mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr. Bislang fällt die Resonanz noch verhalten aus. "Wir schauen, was wir verändern können, damit es stärker angenommen wird", sagt Sandra Schlegel. Nach den Sommerferien soll im Kifaz in der Luisenstraße das "Interkulturelle Café" in Zusammenarbeit mit der Servicestelle "Interkulturelle Begegnung" des DRK-Kreisverbands Bühl/Achern startbereit sein.

