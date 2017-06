Sprache als Schlüssel für Integration Bühl (red) - 19 Menschen aus acht Nationen, die über ein Jahr hinweg einen Integrationskurs der Stadt Bühl besuchten, nahmen im Friedrichsbau Zertifikate für ihre Teilnahme am Deutschtest für Zuwanderer entgegen. 17 Teilnehmer erhielten Urkunden für eine bestandene B1-Prüfung, weitere zwei erreichten ein niedrigeres Sprachniveau. Gestaltet wurde die kleine Feierstunde von Bürgermeister Wolfgang Jokerst und den städtischen Mitarbeiterinnen Sabrina Braun, Lisa Horcher und Sandra Müller. Auch Lehrerin Carmen Erles ergriff das Wort, der der Abschied von ihren Schülern sichtlich schwer fiel. Sie verband ihr großes Lob für den ihr freundschaftlich verbundenen Kurs mit einem Quiz rund um die Teilnehmer. Erles zollte den Absolventen, unter ihnen schwangere Frauen respektive inzwischen junge Mütter, großen Respekt: "Zwischen den Personalpronomen und Verben, die wir anfangs einstudierten, und den komplizierten Texten über deutsche Geschichte oder Politik lag ein langer Weg, den wir gemeinsam gegangen sind." Jokerst sprach von der Bedeutung eines guten Sprachniveaus für ein Leben in Deutschland, von der Kommunikation am Arbeitsplatz bis hin zum Gespräch mit den Nachbarn. "Sie haben Ihre Zeit für die 600 Stunden Deutschkurs, die 100 Stunden Orientierungskurs und die Prüfungsvorbereitungen sehr sinnvoll eingesetzt." Sprache sei der Schlüssel zur Integration, das wisse er aus eigener Erfahrung: "Drei Jahre lang habe ich in Frankreich gearbeitet und auch erfahren, wie schwierig es ist, sich in einer Fremdsprache auszudrücken, wenn es etwa um die eigenen Gefühle geht." Einen ersten Schritt, um sich auch dieser Fähigkeit anzunähern, seien die Absolventen des Kurses nun gegangen. Die Teilnehmer stammen unter anderem aus Thailand, Ungarn, Polen, Syrien, dem Kosovo und Kuba. Im Einzelnen wurden im Friedrichsbau ausgezeichnet: Hussam Alsayar, Beatriz Alejandra Arcos Ramírez, Dilber Badur, Slawomir Jan Ejsmont, Lilia Jones González, Dilan Karagecili, Kawisari Kiesel, Sonia Manolova, Jeton Nuredini, Ardian Qorri, Ardian und Shpetim Rrukiqi, Reynelia Arquero Schmoll, Marie Nour Shabben, Carmen Guadalupe Solorzano Rodríguez, Agata Zofia Szucka und Njomza Xheladini. Die volle Punktzahl - nach Angaben von Sandra Müller ein absolutes Novum - erreichte Viktoria Anna Vargas aus Ungarn, dicht gefolgt von Khaliunaa Battsetseg, ebenfalls aus Ungarn.

