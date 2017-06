OB: "Ein mühseliges Unterfangen"

Bühl - Der Streit um die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für ein Teilstück der Karl-Fanz-Straße in Bühl wird möglicherweise juristisch entschieden. Die Stadtverwaltung beharrte bei einer Anwohnerversammlung im Friedrichsbau auf ihre Position, wonach die Beitragserhebung rechtlich zwingend sei.

Es geht um ein 105 Meter langes schmales Straßenstück in äußerst schlechtem Zustand - sowohl, was die Fahrbahn als auch was die Kanalisation betrifft, wie Fritz Ell von der Tiefbauabteilung schilderte. Für den Unterbau der Straße seien gar "Ziegel und Wurzelstücke" verwendet worden. "Es besteht dringender Handlungsbedarf", erläuterte sein Kollege Reiner Armbruster anhand von Fotos, welche gravierende Schäden im Abwasserbereich dokumentierten. Die Stadt plant deshalb den Bau eines neuen Kanals und einer Fahrbahn mit Pflasterbelag und Mittelrinnen-Entwässerung, was verhindern soll, dass das Regenwasser in die Grundstücke abfließt. Die Notwendigkeit der Sanierungen blieb unbestritten, zumal durch den Bau zweier Mehrfamilienhäuser die Sackgasse unlängst sichtlich gelitten hat.

Soweit so gut: Von den geschätzt 400000 Euro Kosten entfallen 215000 auf den Straßen- und 185000 auf den Kanalbau. Daran will die Stadt die Bürger zur Hälfte beteiligen. Michael Burkart, Leiter der städtischen Abteilung Steuern und Beiträge, stellte die Rechtslage dar, wonach es sich bei diesem Teilstück der Karl-Fanz-Straße nicht um eine bis zum 30. Juni 1961 planmäßig und rechtmäßig hergestellte Straße handele. Zu diesem Stichtag waren die erschließungsbeitragsrechtlichen Vorschriften des Bundesbaugesetzbuchs in Kraft getreten. Das heißt: Seit Juli 1961 werden die Grundeigentümer zur Kasse gebeten. Die Straße entstand offensichtlich kurz danach.

Burkart zeigte den Besuchern einen Plan von 1950, in dem der heutige Straßenabschnitt noch mit neun Meter Breite eingezeichnet war. 1951 sei der Querschnitt per Ratsbeschluss auf sechs Meter reduziert worden. Drei Jahre später entschied der Gemeinderat, wieder ohne neue Planung, die Fahrbahnbreite auf vier Meter zu verengen. Burkart sagte, die Ist-Situation entspreche nicht dem Plan von 1950: "Weder die Gehwege, noch die Breite, insbesondere der Anschluss an die Robert-Koch-Straße wurden insgesamt verwirklicht."

Außerdem wurde im Stadtarchiv ein Schreiben eines Anwohners aus dem Jahr 1962 gefunden mit der Beschwerde, dass besagtes Teilstück sich "für sonstige Verhältnisse in einem außerordentlich schlechten Zustand befindet." Der OB sprach von einem Provisorium, die Straße sei "nicht endgültig hergestellt worden." Und sie wurde, mit Ausnahme des Kanals, auch nicht abgerechnet.

Burkart korrigierte die zu erwartenden Erschließungsbeiträge gegenüber zuvor gehandelten Zahlen nach unten. Beispiel: Ein Eigentümer eines 1000 Quadratmeter großen, zweigeschossig bebauten Grundstücks müsse mit etwa 16250 Euro rechnen. Die Stadt habe vier Jahre lang nach Abrechnung der Baumaßnahme Zeit, die Beiträge zu erheben. Die Bauarbeiten sollen im Spätherbst ausgeschrieben werden, wovon man sich saisonal günstigere Preise erhofft, was wiederum die Erschließungsbeiträge reduzieren würde. Gebuddelt wird voraussichtlich sechs Monate lang.

Von Anwohnerseite stellte Dirk Herrmann, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Karlsruhe, die Frage in den Raum: "Gelten die alten Pläne überhaupt?" Er ließ die Verwaltung wissen: "Wahrscheinlich werden wir noch den einen oder anderen Kontakt haben." Der OB sagte, dass die Gemeindeprüfungsanstalt und die Rechtsaufsicht im Regierungspräsidium die Auffassung der Stadt teilten. Andere Besucherfragen bezogen sich vor allem auf Details der Beitragsberechnung und den Bauablauf.

"Wir haben viele Stellen, wo wir die Kanalisation ausbauen müssen", schilderte der OB. Aus rechtlichen Gründen müsse man in alten Akten kramen, "das ist ein mühseliges Unterfangen". Auch in der angrenzenden Schuchsfeldstraße und deren beiden Stichstraßen werde sich einmal das "gleiche Problem" stellen.