"Montagsmalerinnen" seit über drei Jahrzehnten kreativ

Kunst als Gemeinschaftserlebnis - diese Inspiration möchte keine der Frauen missen. "Ohne diesen Maltag fehlt etwas", sagt Erika Schilling. Die 86-Jährige ist die Älteste in der Gruppe. Seit 25 Jahren fährt die Stoffdesignerin zum Wochenauftakt nach Bühl - früher reiste sie mit dem Auto aus Forbach an, seit einigen Jahren mit dem Zug aus Gernsbach. Was sie als "Höhepunkt der Woche" empfindet, dient nicht nur dem künstlerischen Austausch, die Geselligkeit spielt eine ebenso bedeutsame Rolle. "Jeder geht fröhlich nach Hause", freut sich Erika Schilling. Gemeinsam werden Feste gefeiert, auch an Weihnachten, zu Geburtstagen oder anderen Anlässen kommen die Damen zusammen.

Nicht immer ist die Runde vollzählig. Uschi Mink, die wie Monika Hartung, Gabriele Etzel und Lieselotte Siegel zu den Gründungsmitgliedern gehört, lebt inzwischen in Reutlingen und besucht nicht mehr jede Sitzung. Kennengelernt haben sie sich bei einem VHS-Kurs für Seidenmalerei. "Es hat uns nicht richtig zugesagt. Daraus entstand die Idee, dass wir es zu Hause versuchen wollen", erinnert sich Monika Hartung. 1985 stellt sie ihren Keller zur Verfügung, die große Tischtennisplatte dient als Arbeitstisch. Sie arbeitet als Friseurin, deshalb werden die Treffen für die arbeitsfreien Montage vereinbart - das gilt bis heute.

Die Gruppe wächst immer mehr zusammen. "Wichtig war es, einen Raum zu haben, in dem alles stehen und liegen bleiben kann", erzählt Hartung. Als sie und ihr Mann Gerhard vor 15 Jahren planen, innerhalb von Bühl umzuziehen, steht fest, ohne Mal-Keller geht das keinesfalls.

In all den Jahren probieren die Kunstbegeisterten vieles aus - Seiden- und Bauermalerei, Airbrush, Collagen, sie arbeiten mit Acryl und Öl. Mit Begeisterung widmen sie sich jahreszeitlichen Themen, gestalten Postkarten, bemalen Holzkeile und Straußeneier mit Nikolaus- und Ostermotiven oder setzen Weihnachtskugeln in Szene.

Nach und nach wird die Gruppe größer. Vor 17 Jahren stößt Manuela Schwarz hinzu, später Jolanda Volz und Renate Loeffler. Unabhängig von den geselligen Montags-Treffen sind die Frauen auch zu Hause produktiv und besuchen professionelle Kurse, etwa in der Kunstschule von Klaus Wiener in Bühl oder wie Monika Hartung bei der Künstlerin Maria Erd im Murgtal. Wichtig wird für alle die Begegnung mit der Kölner Künstlerin Friedel Schilling, die im Zuckerbergschloss in Kappelrodeck ausstellte. Rund zwei Jahrzehnte belegen die Hobbymalerinnen Kurse in deren Atelier in Tonbach. "Sie ist eine tolle Künstlerin, wir haben sehr viel bei ihr gelernt", sagt Monika Hartung. In Tonbach stellen sie eine Gruppenausstellung zusammen. Hartung selbst hat ihre Werke schon in Diersheim, ihrem Heimatort, sowie in Steinbach gezeigt.

Die Mitglieder der Gruppe versuchen sich in verschiedenen Stilrichtungen, wobei jede individuelle Vorlieben besitzt. Anregungen holen sie sich manchmal aus Kunstbüchern. Uschi Mink erinnert sich noch gut an ihre "Hundertwasser-Phase", als sie alte Holzstühle und -schränkchen mit Motiven des österreichischen Künstlers aufpeppte. Später entdeckt sie Kandinsky für sich.

"Wir profitieren und lernen voneinander", beschreibt Yolanda Volz die wöchentlichen Treffen. Wie die anderen Frauen ist auch die Steinbacherin außerhalb der Malgruppe kreativ. Die Teilnehmerin am Kunstprojekt "Szene Bühl 2008" der Volksbank Bühl hat Gedichte und Malereien in Mundartbüchern zusammengefasst. Auch mit ihrer "Schwarzwald-Freiluftmalerei" an der heimischen Gartenmauer erregt sie Aufmerksamkeit. Manuela Schwarz und Monika Hartung haben gemeinsam ein kleines Buch bebildert - es heißt "Zessin Mie". Der Ehemann von Manuela Schwarz hat es der Enkelin gewidmet und für sie ein Märchen geschrieben.