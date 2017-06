Zahl der Jungstörche gestiegen

Im Vorjahr wurden dort nur elf gezählt. Das sei durchschnittlich, so der NABU. In Stollhofen gibt es derweil fünf Nester mit zwölf Jungen. Die Jungstörche, derzeit noch mit schwarzen Schnäbeln, sind laut Mitteilung allesamt in einem guten Gesamtzustand.

Bei der Futtersuche sind ihre Eltern nicht besonders wählerisch. Direkt neben der Hauptverkehrsstraße, in der Leiberstunger Straße oder in Gärten stolzieren sie und hoffen etwas Fressbares zu finden. Bis Ende der nächsten Woche wird das Nest am Feuerwehrturm nach einer elfwöchigen Fütterung der Altstörche verlassen sein. Weitere Storchennester werden nach und nach folgen.

Oft gehen die Ausflüge von jStörchen schief. Der NABU berichtet von zwei bekannten Fällen dieses Jahr. Die Mitglieder schlossen die Saison des Weißstorchprojekts, bei dem sie von der Gemeinde und der Feuerwehr Stollhofen unterstützt wurden, bei der Familie Bühler ab.