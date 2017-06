Internet "ein Thema der Daseinsvorsorge"

Baden-Baden / Ortenau / Rastatt

Warnung vor Waldbrandgefahr Baden-Baden / Ortenau / Rastatt (red) - Die Waldbrandgefahr in der Region ist gerade riesengroß. Behörden und Polizei geben Tipps, was jeder einzelne tun kann, damit es nicht zum Notfall kommt und wie man sich bei Feuer in der Natur richtig verhält (Symbolfoto: dpa).

Au am Rhein

Termine stehen fest Au am Rhein (HH) - 1200 Jahre alt wird Au am Rhein 2019. Mit der Vorbereitung der Jubiläumsaktivitäten befasst sich Förderverein (Foto: HH). Einige Vorhaben sind schon auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Termine für 2019 stehen fest. Beginnen soll das Jubiläumsjahr an Silvester.

Forbach

Partnerschaft soll bleiben Forbach (mm) - Montemaggiore al Metauro und Forbach sollen auch nach der Gemeindereform in Italien weiter Partner bleiben. Nach der Bürgermeisterwahl in der neu entstandenen Kommune Colli al Metauro gibt es dort wieder einen Ansprechpartner für die Verwaltung (Foto: av).