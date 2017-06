Kombination aus Natur und Beton

Welche Beschlussempfehlung die Ausschussmitglieder in anschließender nichtöffentlicher Sitzung im Friedrichsbau dem Gemeinderat mit auf den Weg gegeben haben, wollte Oberbürgermeister Hubert Schnurr nicht preisgeben, bestätigte aber, dass die Tendenz zu den anfangs genannten Pflasterbelägen gehe.

Vor der östlichen Rathausfront dienten mehrere angekarrten Paletten mit Steinen, die in die engere Wahl gekommen waren, als Anschauungsmaterial. Bei der Bewertung der Musterproben war bereits erkennbar, dass die Gunst vor allem einem Pflasterstein gilt, der die sandsteinernen Fassaden von Kirche und Rathaus optisch zur Wirkung kommen lässt. Eine eher kräftige Rottönung wie in der Schulze-Delitzsch-Straße erachteten mehrere Stadträte aus diesem Grund für ungeeignet.

Auch galt einem Format etwa von der Größe eines Druckerpapiers der Vorzug. Barbara Thévenot, Leiterin für Stadtentwicklung, argumentierte aus städteplanerischer Sicht: "Wir brauchen einen Platz, der in andere Bereiche hineinwirkt" - von der Schwanenstraße bis zum geplanten "Campus". Befürchtungen, dass ein heller Belag schneller verschmutze, wurden zurückgewiesen. Der bei der Herstellung in den Betonstein eingearbeitete Zuschlagstoff Photoment biete auf Dauer einen höheren abweisenden Schutz als eine sich abnutzende Oberflächenversiegelung, hieß es. Für die Baumquartiere ist ohnedies ein Naturstein vorgesehen.

Die Paletten sind, um Vandalismus vorzubeugen, abgeräumt und in den Bauhof gebracht worden. Die Muster können dort von jedermann zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden, erklärte der OB. Der Gemeinderat wird am Mittwoch in öffentlicher Sitzung im Friedrichsbau (Beginn 18 Uhr) die Weichen für die Neugestaltung des Platzes stellen. Zur Sprache kommen dann auch der Narrenbrunnen, die begehbaren Stufen zur Bühlot und andere Details.