Kämpferischen Mut bewiesen, wenn es um die Sache ging Bühl (jo/red) - Die Stadt, der Landkreis, das Rote Kreuz - viele Begleiter seines Lebenswegs trauen um Dr. Josef Großmann, der am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben ist. "Manches ist gut gelaufen in meinem Leben, manches ist mir nicht gelungen, aber beides habe ich verkraftet", hatte der Bühler anlässlich seines 90. Geburtstags zurückgeblickt. Sein Lebenswerk, das war vor allem das Rote Kreuz, in dem er nach seinem Rückzug aus der Politik in den 70er Jahren eine neue Wirkungsstätte fand. Das DRK verdankt Großmann einige Neuerungen vor allem im Rettungsdienst, von denen der Kreisverband Bühl/ Achern profitierte und damit auch das Gemeinwohl in den Grenzen des einstigen Bühler Landkreises. Dass es diesen seit 1973 nicht mehr gibt, zählt zu den Entwicklungen, die Großmann für "nicht gelungen" hielt. Im Zuge der Verwaltungsreform war der BH-Kreis nach vielen politischen Kämpfen in der Mitte geteilt worden. Großmann war in der Übergangszeit - als Nachfolger von Erwin Trippel - letzter Landrat des Bühler Kreises. Bei närrischen Anlässen hatte er sich deshalb selbst als "Josef der Letzte" bezeichnet. Er hatte das Amt am 1. Juli 1971 angetreten. Im Zuge der Kreisreform war er vom 1. Januar bis 30. September 1973 Amtsverweser des neu gebildeten Landkreises Rastatt. Der Bühler hatte die schwierige Aufgabe, das Zusammenwachsen der beiden Kreisteile zu fördern und die Verwaltung neu zu organisieren. "In dieser Schlüsselfunktion hat er sich um den neuen Landkreis Rastatt hohe Verdienste erworben", würdigte Landrat Jürgen Bäuerle gestern nochmals Großmanns Einsatz. Danach widmete sich dieser ganz dem Roten Kreuz. "Als ich im Kreisverband anfing, hatte dieser als einziges Domizil winzige Räume im Keller des Bühler Rathauses, zwei Krankentransportwagen und zwei ehrenamtliche Fahrer", wusste er zu erzählen. In der heutigen Rot-Kreuz-Straße wurde Gelände erworben und eine Kreisgeschäftsstelle errichtet, die kontinuierlich wuchs. Zusammen mit Kreisgeschäftsführer Werner Vögele baute Großmann die allererste DRK-Rettungsleitstelle in Deutschland auf. 1993, nach 28 intensiven Jahren, gab er den Vorsitz ab. Die kleine Gruppe der Anfangszeit war zu einer beachtlichen Rot-Kreuz-Mannschaft mit umfänglicher Fahrzeug-Flotte gewachsen. 18 Jahre war der Bühler auch Präsident des Badischen Roten Kreuzes, das ihn 1993 zu ihrem Ehrenpräsidenten machte. Für seine sozialen Verdienste wurde ihm 1996 das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik verliehen. Der damalige Staatssekretär Lorenz Menz charakterisierte beim Festakt in der Villa Reitzenstein den Bühler als eine Persönlichkeit, "die sich selbst nicht schont, sondern kämpferischen Mut beweist, wenn es um die Sache geht". OB Hubert Schnurr, der sich seit Jahren gelegentlich mit Großmann privat zum Bier traf, bezeichnete den Bühler gestern als eine "herausragende Persönlichkeit", die das Rote Kreuz sehr geprägt habe. Am 28. März 1926 in Baden-Baden geboren, war Josef Großmann als ältester von vier Söhnen des Zimmermeisters Julius Großmann und dessen Ehefrau Elisabeth in Weisenbach aufgewachsen. Mit dem Besuch der dortigen Volksschule und anschließend des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums in Rastatt ging das Leben seinen gewohnten Gang, bis der Zweite Weltkrieg eine Zäsur setzte. Nach der Beschießung Rastatts mussten die Gymnasiasten nach Baden-Baden wechseln. Dort wurde die Schulzeit vorläufig mit dem 1943 abgelegten "Kriegsabitur" abgeschlossen. Der anschließende Kriegsdienst endete mit dem Einsatz im Kampf um Berlin und der russischen Gefangenschaft, aus der Großmann unter abenteuerlichen Umständen floh. Dem 1946 am Gymnasium Hohenbaden abgelegten "ordentlichen" Abitur folgte das Jurastudium an der Universität Freiburg und 1954 die Promotion. Berufliche Stationen im Dienst der inneren Verwaltung des Landes Baden-Württemberg waren das Verwaltungsgericht Stuttgart sowie die Landratsämter Ludwigsburg und Müllheim, ehe Großmann 1962 zum Landratsamt Bühl kam. Die Beisetzung findet am Donnerstag in Bühl statt.

