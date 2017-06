Berufliche Integration im Fokus Bühl (red) - Eine "hervorragende Resonanz" auf den "Markt der Möglichkeiten" bilanziert die Stadtverwaltung. Über die rund 70 angemeldeten Teilnehmer hinaus erschienen auch Kurzentschlossene im Bürgerhaus Neuer Markt, um sich rund um das Thema Flüchtlingshilfe informieren zu lassen. Der Fachtag für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe richtete sich an engagierte Menschen aus dem Landkreis Rastatt, der Stadt Baden-Baden und dem Ortenaukreis. Kooperationspartner der Stadt waren einer städtischen Mitteilung zufolge das Landratsamt Rastatt sowie DRK, Caritas und Diakonie, die Agentur für Arbeit und Jobcenter Rastatt, der Freundeskreis Asyl Karlsruhe, das IQ-Netzwerk Baden-Württemberg, der Verein Feuervogel, das Netzwerk "Kümmerer" sowie das Komzet Bau Bühl. Einige der Institutionen und Vereine präsentierten ihre Arbeit (vorrangig Angebote für Flüchtlinge und Ehrenamtliche) an Info-Ständen im Foyer, für einen lebendigen Rahmen sorgten die Musiker Amath und Sekou aus Gambia. Darüber hinaus vertieften zwei Experten fachspezifische Themen: Sebastian Röder vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg referierte über "Ausbildungsduldung und Wohnsitzauflage. Zwei Dauerbrenner aus dem Integrationsgesetz", Peter Schneider-Berg vom Projektverbund Baden des Caritasverbands Freiburg-Stadt lieferte Auskünfte zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten ("Zugang zu Ausbildung und Arbeit"). Beide Vorträge wurden am späteren Nachmittag wiederholt, um auch Berufstätigen zu ermöglichen, das Angebot wahrzunehmen. Die Flüchtlingshilfe durch Ehrenamtliche sei auch in Bühl von Beginn an "ein wichtiges Thema" gewesen, so Bürgermeister Wolfgang Jokerst: "Sie ist ein Pfeiler, vielleicht sogar der wichtigste, für eine gelingende Integration in Deutschland." Schon bei der ersten entsprechenden Info-Veranstaltung 2014 hätten sich um die 80 Bürger bereit erklärt, in einem Unterstützerkreis mitzuwirken. Die Stadt wiederum habe parallel dazu professionelle Strukturen aufgebaut. Wichtige Ansprechpartnerin sei seither die Integrationsbeauftragte Sabrina Braun, inzwischen unterstützt durch Lisa Horcher. Die Idee zum Fachtag entstand beim Netzwerktreffen "Integration landkreisübergreifend", bei dem sich vierteljährlich hauptamtliche Akteure der Integrations- und Flüchtlingsarbeit aus dem Landkreis Rastatt und der Ortenau treffen. Man habe drei Schwerpunkte gesetzt: Fachlicher Input zu aktuellen Themen, Austausch der Ehrenamtlichen mit den sozialen Diensten "und die Option, sich kommunen- und kreisübergreifend kennenzulernen". Die Flüchtlingshilfe, so Jokerst, stelle sich heute anders dar als noch vor zwei, drei Jahren: "Die berufliche Integration stand zunächst hinten an, da die teils traumatisierten Menschen erst einmal hier ankommen mussten; heute rückt sie vielfach in den Fokus. Viele Flüchtlinge möchten einen beruflichen Neuanfang wagen." Dass dies gelinge, sei nicht zuletzt Verdienst der Ehrenamtlichen, denen er neben dem Orga-Team Dank aussprach. Sabrina Braun wertete den "Markt der Möglichkeiten" als großen Erfolg: "Wir freuen uns, dass so viele Menschen die Chance genutzt haben, Informationen für ihre Unterstützung von Geflüchteten zu sammeln sowie sich gegenseitig auszutauschen. Es war eine sehr lebendige Veranstaltung und unsere Idee, sich neben den fachlichen Inputs miteinander zu vernetzen, wurde von allen Beteiligten aufgegriffen."

