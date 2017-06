Viele Facetten der Wirklichkeit im Blick Bühl (red) - Fotografie neu denken und ausprobieren, den Blickwinkel verändern, eigene Wege gehen: Dies sind wesentliche Aspekte, die die Fotografie für fünf Studentinnen der Europäischen Fotoakademie Art-Web-Design Rastatt "vom kleinen Hobby zur Leidenschaft" werden ließen, wie sie bei der Eröffnung ihrer Ausstellung "Fotoexperimente" im Bühler Innovations- und Technologie-Zentrum (BITZ) schilderten. Diese Leidenschaft spiegelt sich deutlich in den ausgestellten Bildern, die noch bis 13. August zu sehen sind. Ob Insekten, Blumen, Haustüren, Schneemotive oder Wandgemälde - selbst die schlichtesten Motive erfüllen bei Jessika Krug, Jutta Leschka, Irmgard Moll, Andrea Siebels und Rebekka Werner den Anspruch, nicht "nur Foto" zu sein, sondern Kunst. Auf ihrem kreativen Weg geführt und begleitet wurden sie von Matthias Gessler, Leiter der Fotoakademie, der die Arbeiten seiner Schülerinnen in seiner Laudatio mit Adjektiven wie "meisterhaft", "wunderbar", "faszinierend" und "magisch" bedachte und an einzelnen Werken auch die technischen Grundlagen demonstrierte. Gessler sagte: "Die Studentinnen haben die unwahrscheinlichen Möglichkeiten der digitalen Fotografie und Bildbearbeitung ergriffen, sich darauf eingelassen und das Erlernte kreativ umgesetzt." Er lobte die Beherrschung von Zeit und Blende, das Gefühl für Farb- und Lichtstimmungen, den sensiblen Blick für den richtigen Bildausschnitt oder auch die Bereitschaft, sich an Hochkontrastbilder (HDR-Technik) zu wagen und mit Bewegung zu experimentieren. "Es gelingt ihnen, ihre Motive beeindruckend zu inszenieren." Zum Studium der Fotografie zählten laut Gessler auch einige gemeinsame Reisen und Ausflüge, von denen etwa ein Foto von maskierten Menschen beim Karneval in Venedig erzählt. Zur Vernissage begrüßt hatten BITZ-Geschäftsführer Jürgen Braun und Bürgermeister Wolfgang Jokerst. Letzterer vermutete in der Ausstellung auch den Versuch, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob man mit Fotos in einem visuellen Zeitalter ("Wir sind dauerhaft und fast überall von ihnen umgeben") überhaupt noch über den Mainstream hinausgehend "Kunst machen" könne. "Die Fotoexperimente zeigen die Richtung, in die es geht: Hier wird auch spielerisch mit den technischen Möglichkeiten der Fotografie experimentiert. Die Studentinnen nehmen die vielen Facetten der Wirklichkeit in den Blick. Fotos interpretieren ja auch Wirklichkeit", so Jokerst. Die Ausstellung passe gut ins BITZ, das ebenfalls dem Leitmotiv der Innovation und Kreativität folge. Abschließend dankten der Akademieleiter und seine Studentinnen der Stadt und allen Beteiligten für die Möglichkeit, im BITZ ausstellen zu können. Gessler: "Dies ist eine fantastische Galerie, in der die Bilder sehr gut zur Geltung kommen." Die Kunstausstellung "Fotoexperimente" ist bis 13. August montags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung zu besichtigen.

