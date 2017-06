Selbsterkenntnis das letzte große Abenteuer

Was ist es, das den selbst ernannten "König von Baden" so erfolgreich macht? Da ist zunächst einmal sein nonchalantes, offenherziges Auftreten, so gänzlich frei von Manierismen. Sein Schwätzen in gepflegtem Badisch macht ihn sofort zu "einem von uns", der, so seine Begrüßung, den "Funken" in den Augen sehen möchte. Wenn der nämlich erst nach der Zugabe überspringe, "dann weiß ich, dass etwas nicht stimmt".

Ein gewagtes Entree, möchte man meinen, denn was, wenn er tatsächlich nicht überspringt, dieser berühmte Funke? Daran zweifelt freilich niemand im Saal, am allerletzten er selbst. Ob er im fetzigen Rhythmus mit Gesang oder in freier Rede, zuweilen poetisch abgefasst, die spezifischen Eigenheiten der Badener skizziert, ihm wird spontan und begeistert applaudiert.

Ob sie's schon wussten oder jetzt erst von ihm erfahren, er behauptet jedenfalls: "Wir Badener sind gemütlich", und "dass Tradition für uns ganz wichtig ist". Sein Großvater habe schon ein Dieselauto gefahren, sein Vater und natürlich auch er selbst, und zwar einen über 30 Jahre alten Mercedes-Diesel, was ihn veranlasst, ein Loblied auf die gute alte Zeit anzustimmen, als er mit "seiner Traudl" nach Italien in Urlaub gefahren sei. Überhaupt: seine Ehefrau, diese Traudl! Ein ums andere Mal muss sie herhalten als Musterexemplar einer waschechten Badenerin, mit der er ganz offensichtlich ein herzliches Verhältnis pflegt. Mit ihr fährt er auch öfters Fahrrad, aber kein E-Bike, betont er. Sie fahren noch selber und möchten nicht "getreten werden". "Der Badener lässt sich nicht treten. Das entspricht nicht seinem revolutionären Wesen!"

Als intelligenter Beobachter kann er auch zuweilen tiefgründig werden: "Selbsterkenntnis ist das letzte große Abenteuer, das man erleben kann. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer steht mir im Weg, da, wo ich bin?". Oder: "Das Spezifische beim Badener liegt im stillen Genuss, dessen Maßlosigkeit in Bescheidenheit gründet!"

Bissiger und hochaktuell wird's dann, wenn er das Staunen eines Syrers beschreibt, und zwar darüber, dass man hier als Fahrradfahrer auf den Radwegen mehr Rechte habe als die Frauen in der Heimat. Die Integration von Ausländern sei den Badenern ja bereits in den 60er Jahren "sehr am Herzen" gelegen, so dass die "badischen Türken" in zweiter Generation nun "annähernd modellgleich" seien.

Am Ende beweist Jörg Kräuter in seiner "Ode an den Frühling" mit skurriler und gleichzeitig bravouröser Wortakrobatik sein exzellentes Sprachgefühl - auf Hochdeutsch. Bravo! Auch das scheinen sie zu können, die Badener.