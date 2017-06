Laue Sommernacht mit internationalen Gästen



Von Martina Fuß Ottersweier - "Ihr liewe Lit, 's isch wider so wit: 's 24. Dorfbachfeschd eröffne mir hit!" In heimischem Dialekt rief Waldemar Friedmann im Namen aller Ottersweierer Vereine das Dorfbachfest entlang des idyllischen und zu späterer Stunde romantisch illuminierten Baches aus. In ein historisches Gewand gekleidet, hieß er alle Gäste, ganz besonders jene aus der Oberlausitz, Polen und Flandern herzlich willkommen. "Es isch unser Aushängeschild, ihr Otterschwierer, sin stolz uf des Fescht", motivierte Friedmann zum Mitgestalten und Mitanpacken. So ein Fest könne man am Computer zwar planen, aber nicht machen. "Da muss mer anpacke un zsamme helfe." Das hatten die Vereine und deren Organisationsteam, die Gemeinde, allen voran Bürgermeister Jürgen Pfetzer und die stellvertretende Hauptamtsleiterin Marion Kohler sowie der Bauhof wohl auch beherzigt. Die Höfe und Zelte waren schmuck hergerichtet, die Gerichte brutzelten in den Pfannen, und der Dorfbach war mit Schwedenfeuer und bunten Lichterketten idyllisch geschmückt, als sich am Samstag die Eröffnungsgesellschaft auf der Dorfbachbrücke traf. "Burgermeister, hau de Spunde ni", lautete das endgültige Kommando für Jürgen Pfetzer, das Bierfass anzustechen und Freibier auszugeben. Zuvor konnte der Bürgermeister eine große Schar Ehrengäste begrüßen, darunter Landrat Jürgen Bäuerle, Landtagsabgeordneter Tobias Wald, Ehrenbürger Bernhard Friedmann, die Träger der Bürgermedaille und Gemeinderäte, Bürgermeister aus den Nachbargemeinden und Delegationen aus Krauschwitz (Sachsen), Przewoz (Polen) und Westerlo (Belgien). Ein herzliches Dankeschön und ein Versprechen richtete Pfetzer an die Anwohner der Bachstraße: "Wir sind angewiesen darauf, dass die Bachsträßler uns ihr Gelände zur Verfügung stellen. Dafür möchten wir uns bedanken. Wir wissen uns zu benehmen und freuen uns, wenn wir in zwei Jahren wieder kommen dürfen." Das Wetter zeigte sich mit traumhaften Temperaturen von seiner allerbesten Seite und sorgte für eine laue Sommernacht, wie sie für ein solches Fest nicht schöner sein kann. Im Laufe des Abends füllte sich die Festmeile zusehends mit Publikum jeden Alters. Auf der Bachbühne unterhielt die Partyband Park & Ride mit vielen Hits. Zuvor hatten die Damen der Yoga- und Pilates-Gruppe Unzhurst einen exotischen Augenschmaus beigetragen. Sie führten in reich geschmückten Kostümen einen thailändischen Tanz auf. "Ottersweier ist eine weltoffene Gemeinde", sagte Bruno Höß, der sowohl die Organisation des Programms als auch die Moderation auf der Bachbühne übernommen hatte. Im Laufe des Abends sollte er noch die Gelegenheit haben, Gäste aus den USA und Frankreich auf dem Fest zu begrüßen. Den Start auf der Bachbühne hatte traditionsgemäß die Jugend übernommen. Die "Windeck-Rocker", eine Jugendformation der Original Burg-Windeck-Musikanten, machten unter der Leitung von Julia Bühler ihrem Namen alle Ehre. Mit einem schmissigen "Ghostbuster", einem Medley mit bekannten Filmtiteln und mit Songs von den Beatles eröffneten sie das bunte Bachbühnen-Programm, das das 24. Dorfbachfest mit viel Tanz und Musik umrahmte.

