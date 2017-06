"Saufen ist Selbstmord!"

Bühl - Seit 2001 ist Bühl die Wahlheimat von Donald Woods. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte zeigt, dass er ein ausgesprochenes Kämpfernaturell besitzt. Als Kind kämpfte er einen aussichtslosen Kampf um die Liebe seines alkoholkranken Vaters. Als junger Mann nahm er als "Forest fire fighter" (Waldbrandbekämpfer) den Kampf gegen riesige Waldbrände auf. Seit 14 Jahren kämpft er auf vielen Ebenen gegen den Alkoholmissbrauch in unserer Gesellschaft an.

"Ich überlebte als ,Forest fire fighter' viele gefährliche Waldbrände, doch dann wäre ich fast an den Folgen des Alkoholismus gestorben", resümiert der 49-Jährige. Als Kind einer Deutschen und eines kanadischen Soldaten wurde er im Sauerland geboren. Das Soldatenleben des Vaters brachte es mit sich, dass die Familie alle vier Jahre innerhalb verschiedener Militärbasen in Europa und Kanada umzog. So wohnte die Familie auch in der einstigen Air Base in Söllingen.

Die Familie sei schließlich an der Alkoholkrankheit des Vaters zerbrochen. Mit elf Jahren griff auch er zur Flasche, erlitt eine Alkoholvergiftung. Er erinnert sich: "Als Kind einer zerrütteten Familie habe ich im Alkohol den Ausweg gesucht und stattdessen die Hölle gefunden." Er schlitterte selbst immer tiefer in die Abhängigkeit, geriet in jugendlicher Rebellion ständig mit dem Gesetz in Konflikt.

Mit 18 Jahren beschloss er, alleine nach Kanada zu gehen, wo er bei der Familie eines Onkels wohnte. Der sorgte sich um den Alkoholkonsum seines Neffen und erzählte ihm von den Anonymen Alkoholikern, mit denen er selbst von der Droge losgekommen war. "Doch ich war jung und gesund und beachtete das nicht", so Woods. Seine Bewerbung um einen der begehrten Jobs als "Forest fire fighter" bei der staatlichen Behörde für Waldbrandbekämpfung war erfolgreich, und so stürzte er sich in einen riskanten Beruf. "Der Job hat Prestige, diese Männer werden als Helden angesehen. Und man verdient gutes Geld."

Er arbeitete sich zum Mannschaftskapitän hoch. Per Hubschrauber wurde das Team in die Waldbrandgebiete gebracht, wo ein Camp aufgeschlagen wurde. "Es gab viele brenzlige Situationen. Jeder hat sein Leben riskiert. Außer den Flammeninfernos hatten wir es auch oft mit Bären zu tun", berichtet er. "Wir hatten eine gute Kameradschaft, Abenteuer. Ich war glücklich." Alkohol gehörte wie selbstverständlich dazu. "Wer nicht getrunken hat, galt nicht als Mann."

Weil es die Gesundheit zu sehr belastet, endet die Tätigkeit der "Forest fire fighter" nach etwa zehn Jahren. Woods machte eine Pflegeausbildung, doch die früher erlebte Kameradschaft fehlte ihm, seine erste Ehe zerbrach. Er verlor jeden Halt, rutschte immer tiefer in die Sucht, lebte als Obdachloser. Schließlich befolgte er den Rat, wieder in die Nähe der Mutter ins Badische zu gehen.

Bei alten Jugendfreunden lernte er seine zweite Frau kennen. Nach zwei Jahren war sie nahe dran, die Beziehung wegen seiner Sucht hinzuschmeißen. Schließlich unterzog er sich auf dringenden ärztlichen Rat mit 35 Jahren erstmals einer Therapie, erinnerte sich an den Rat seines Onkels. Er fand Unterstützung bei den Anonymen Alkoholikern. "Seit Ostern 2003 trinke ich nichts mehr", so Woods. Nun setzt er seine Energie dafür ein, Suchtkranke beim Ausstieg zu unterstützen. Er arbeitet als Suchtberater und Betreuer einer Wohngruppe in Forbach. Ehrenamtlich engagiert er sich bei der Bühler Ortsgruppe der Anonymen Alkoholiker und in der Justizvollzugsanstalt Offenburg.

"Saufen ist Selbstmord! Alles wird in der Werbung so harmlos dargestellt. Mit meiner Lebensgeschichte möchte ich vor den Gefahren warnen und Auswege aufzeigen", so der Bühler. Die Alkoholsucht habe immer seelische Leiden als Ursache, ist er überzeugt. Gerne ist er bereit, im Rahmen der Prävention mit Schülern und anderen Interessierten über seine Erlebnisse zu sprechen.

Kontakt: dwoods@web.de oder (07223) 8000665.