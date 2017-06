"Gemeinsam helfen und genießen"

(trb) - In der Woche vor Pfingsten wirken in Balzhofen viele Häuser und Gärten verlassen. In der "heißen Phase", den sieben Tagen vor Beginn des örtlichen Pfingstmusikfestes, wird jede Hand im Festzelt benötigt, um Küche, Kaffeestube und Cocktailstand vorzubereiten (Foto: trb). » - Mehr