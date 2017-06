'Gott spricht mit mir' und andere Wahnvorstellungen

Auto überschlägt sich bei Unfall Baden-Baden (red) - Nach einem Unfall in der Nacht auf Montag in der Baden-Badener Lange Straße fehlt von dem Unfallverursacher jede Spur. Ein BMW-Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und hatte sich infolgedessen überschlagen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach einem Unfall in der Nacht auf Montag in der Baden-Badener Lange Straße fehlt von dem Unfallverursacher jede Spur. Ein BMW-Fahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und hatte sich infolgedessen überschlagen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr