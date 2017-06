Von Mozart bis zum Männerballett

Bühl - Das Bürgerhaus Neuer Markt organisiert sich in einigen Dingen neu. Eine Saison dauert künftig nicht mehr sechs Monate, sondern ein ganzes Jahr. Inhaltlich ändert sich nichts: Es bleibt bei den jeweils sechs Abonnementsveranstaltungen in den gewohnten Bereichen Klassik, Tourneetheater und Kinderprogramm. Neu ist, dass dem Saisonausblick ein eigener Abend gewidmet wird.

"Wir werden in einer Stunde die Highlights der Saison 2017/18 vorstellen", kündigt die Bürgerhauschefin Corinna Doba an, humorvoll gewürzt und unterstützt vom Bühler Kabarettisten Jörg Kräuter. Auch die Mitarbeiter des Hauses werden sich dabei einbringen, heißt es. Der Eintritt ist an diesem Abend (Freitag, 25. August, 19 Uhr) frei. Das Ganze soll nach der Präsentation im Saal entspannt im Freien ausklingen. "Das wird so ähnlich wie in Haguenau ablaufen", erläutert Bürgermeister Wolfgang Jokerst. Die Nachbarstadt im Elsass präsentiert seit Jahren kommende Saison-Highlights in ihrem Theater. Mit Video-Trailern, Bildern und Musik wollen auch Jokerst und Doba das Bürgerhaus-Programm informativ vorstellen.

Das Abo A (Klassik) startet am 6. Oktober mit dem Signum Quartett aus Köln, das vor drei Jahren den "International Classical Music Award" für ein Album erhielt. Aus Mitgliedern des nationalen spanischen Jugendorchesters gründete sich das Azahar Ensemble, das am 6. November gastieren wird. Stummfilm-Klaviermusik spielt Graf von Bothmer am 12. Dezember zu Kurzfilmen von Stan Laurel und Oliver Hardy. Klassik und Pop am 28. Februar: Der Pianist Christoph Soldan spielt mit Streicherkollegen Mozart, Elvis, Beatles, Pink Floyd und Co. Die Schlesische Philharmonie (8. März) und das Trio Bell'arte (26. April) lassen die Klassik-Saison ausklingen.

Für Theaterfreunde (Abo B) öffnet sich am 11. Oktober der Vorhang mit "Die Leiden des jungen Werther" und Bejamin Krüger in der Hauptrolle. Ingolf Lück spielt einen Boulevard-Journalisten im Solostück "Seite Eins" am 23. November. "Die Kirche bleibt im Dorf", erfolgreiche SWR-Serie, kommt am 20. Dezember als Bühnenkomödie. Ein bayrisches Lustspiel inklusive Männerballett ist "Göttinnen in Weißblau" (18. Januar). Kontrastprogramm am 19. März: Das Schauspiel "Geächtet" von Ayad Akthar um den Islam wurde 2013 mit dem Pulitzer-Preis für Theater ausgezeichnet. Mit dem französischen Erfolgsstück "Monsieur Claude und seine Töchter" schließt sich am 19. April der Theatervorhang der Saison.

Unter den sechs Abo-Veranstaltungen des Kinderprogramms sticht das Mitmachtheater "Mein Freund Charlie" mit leibhaftigem Hund (26. September) heraus. "Der Karneval der Tiere" (13. Januar) ist als Familienkonzert konzipiert. Außerhalb des Kids-Abos kommt am 7. Dezember das Musical "Der kleine Lord" zur Aufführung.

Alle Abonnements werden durch die neue Konzeption im Prinzip nicht teurer, versichert Corinna Doba. Der Preis verdoppele sich nur analog zur doppelten Laufzeit. Mit dem "inhaltlich abwechslungsreichen Programm" sieht Wolfgang Jokerst das Bürgerhaus gut aufgestellt: "Ich glaube, da ist für jeden Geschmack etwas dabei." Apropos Geschmack: Auch Jürgen Kohler hat sich als Gastronomiepartner etwas einfallen lassen: Bei Klassik- und Theaterveranstaltungen wird eine Stunde vor Beginn, also 19 Uhr, die Bürgerhaus-Küche öffnen, um vorbestellte Tellergerichte zu servieren.

Rund 76000 Besucher zählte das Bürgerhaus laut zuständigem Fachbereichsleiter Klaus Dürk im vergangenen Jahr, für 2017 peile man wieder die Marke von 80000 an. Etwa 300000 Euro seien dafür veranschlagt, die sichtlich in die Jahre gekommene Bestuhlung auszutauschen. Der Lieferauftrag soll noch in diesem Jahr vergeben werden. Nachdem die Glasdächer des Gebäudes bereits 2016 erneuert wurden, bliebe nur noch, den Parkettboden abzuschleifen, auszubessern und neu zu versiegeln. "Das werden wir für den nächsten Haushalt anmelden", sagte Dürk.