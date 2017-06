Jumelage-Vertrag neu besiegelt

Bühl



Kulinarische Wanderung Bühl (red) - "Gemeinsam helfen und genießen" - unter diesem Motto nahmen über 1 000 Personen an einer kulinarischen Wanderung in Vimbuchs elsässischer Partnergemeinde Mommenheim teil. Auch 50 Vimbucher begleiteten den "Marche du Terroir" (Foto: OV). » Weitersagen l (red) - "Gemeinsam helfen und genießen" - unter diesem Motto nahmen über 1 000 Personen an einer kulinarischen Wanderung in Vimbuchs elsässischer Partnergemeinde Mommenheim teil. Auch 50 Vimbucher begleiteten den "Marche du Terroir" (Foto: OV). » - Mehr