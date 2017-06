Mit der Trommel um die Welt Von Regina de Rossi Bühl - Wenn Hakim Ludin den Rhythmus schläg, vergisst er die Welt um sich. So macht es den Eindruck, wenn der bekannte Rhythmus-Magier auf die Bühne geht und mit unzähligen Instrumenten den Takt angibt. Dabei bedient er sich nicht nur ursprünglicher Rahmentrommeln, sondern auch Bongos, Kalebassen, unterschiedlichster Glocken und Schellen. Und nicht zuletzt setzt er seinen gesamten Körper als Resonanzinstrument ein. Ludin kam auf Einladung seines Studienfreundes Bernd Kölmel, Leiter der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst in Bühl, zur Eröffnung der Projektwoche. In Zusammenarbeit mit der Carl-Netter-Realschule findet diese bis 1. Juli statt (siehe nebenstehenden Beitrag). Neben den offenen Mitmachprojekten gibt es zeitgleich eine Schnupperwoche, die auf das gesamte Musikschulspektrum aufmerksam macht. Die Big Band der Realschule unter der Leitung von Pirmin Ullrich bestritt das Vorprogramm. Die jungen Künstler zeigten eine bravouröse Leistung, unterstützt von den Lehrern Stefanie Baumann (Altsaxofon) und Robert Platz (E-Gitarre). In zum Teil selbst arrangierten Stücken von Pirmin Ullrich sowie bei den Trompeten- und Saxofonsoli war jede Menge Begeisterung der jungen Musiker zu spüren. Unter dem Motto "Rhythm around the World" folgte der Auftritt Hakim Ludins. Beeindruckend zeigte er die Bandbreite dessen auf, was Percussion in verschiedenen Ländern ausmacht und wie unterschiedlich die Rhythmen sind. Der in Afghanistan geborene Künstler ist ein Ausnahmemusiker und stand zusammen mit namhaften Künstlern auf großen Bühnen. Doch er liebt auch das Arbeiten mit interessiertem Nachwuchs wie dem der Bühler Musikschule. Mit den Schülern veranstaltete er gestern Vormittag ein Education-Konzert. Am Nachmittag folgte ein Workshop für Jugendliche, am Abend ein weiterer für Erwachsene. Sein Einführungskonzert am Montagabend war gekennzeichnet von tiefer Spielfreude in Harmonie und Rhythmus. Ludin hatte eine kurze Reise um die Welt vorbereitet. Er lockte zu den Vollmondnächten der Mesopotamier, beschwor in Indien den Elefantengott Ganesha und entführte mit unzähligen Geräuschen in die Savanne Afrikas. Ein bezauberndes Konzert, das in seiner Intensität meditative Wirkung entfaltete und erfrischende Wohlfühlstimmung durch Rhythmus erzeugte.

