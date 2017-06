Vielfalt durch buntes Programm sichtbar machen

Bürgermeister Wolfgang Jokerst bewertet das friedliche und harmonische Zusammenleben als "positiven Punkt für unsere Stadt". In der Flüchtlings- und Integrationsarbeit sei man inzwischen "vom Krisenmodus in den Normalbetrieb" übergegangen, erklärt Braun. Neben der Koordination der wichtigen und vorbildlichen Hilfe der Ehrenamtlichen gelte es nun, "die Integration zu gestalten". Drei größere Veranstaltungen sieht sie in diesem Zusammenhang: Zum einen die Jobmesse im Rahmen der "Expo" im Gewerbegebiet Süd im April, zum anderen den Fachtag für ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe in der vergangenen Woche im Bürgerhaus Neuer Markt. Das "Fest der Kulturen" soll nun "die Vielfalt durch ein buntes multikulturelles Programm sichtbar und erlebbar machen", so Braun. Nach dem Vorbild der After-Work-Partys sind im Stadtgarten diverse Stände aufgebaut, an denen sich die Besucher "einmal um die Welt futtern können", verspricht die Integrationsbeauftragte. Dazu beitragen möchten unter anderem die Alevitische Gemeinde Bühl und Umgebung, die deutsch-israelische Gesellschaft, die Marahaba-Behindertenhilfe Tansania, der Internationale Frauentreff des Kinder- und Familienzentrums, Weltladen und Perukreis Bühl, das städtische Partnerschaftskomitee sowie die Trachtenkapelle Grüne Jäger Neusatz. Beteiligt ist auch der türkisch-islamische Kulturverein Steinbach unter dem Dachverband Ditib. Nach Angaben von Sabrina Braun pflege man mit den Moscheen in Steinbach und Achern "eine gute "Zusammenarbeit". Neben orientalischen, afrikanischen und thailändischen Gerichten werden auch Spezialitäten aus den Bühler Partnerstädten serviert. Eröffnet wird das Bühnenprogramm am Brunnen um 17 Uhr durch Bürgermeister Wolfgang Jokerst und die Projektgruppe "Musik verbindet Kulturen der städtischen Musikschule. Nach einem Grußwort eines Vertreters des "Runden Tischs der Religionen" geht es musikalisch weiter. Die Cajon-Gruppe der Aloys-Schreiber-Schule wird gegen 18 Uhr abgelöst von der Trommelgruppe Casadibah aus Achern, die afrikanische Rhythmen beisteuert. Mit Flamenco unterhält die Tanzgruppe Hügelsheim ab 19 Uhr. Ein längeres Gastspiel - vorgesehen ist bis 23 Uhr - gibt die Band "Da Capo" ab 20 Uhr. Angesagt sind Rock, Blues und Reggae. Zu hören sind auch Eigenkompositionen von François "Milot" Telusson aus der französischen Karibikinsel Martinique in kreolischer Sprache.