Viele Interessen zu berücksichtigen

Um ein erstes Gutachten erstellen zu können, hatte sich der Fachmann vor Ort ein Bild von den aktuellen Gegebenheiten am See gemacht. Angetroffen habe er rund 20 Schilder mit Badeverbot, eine teilweise Einzäunung, einen Trampelpfad zur Badestelle und in Teilen Abrisskanten unter Wasser. Sonnenberg verwies darauf, dass der Betreiber des Kiessees verpflichtet sei, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die Kommune jedoch die Kontroll- und Überwachungspflicht habe.

Wie die beiden Betreiber Willi Welle und Ulrich Karcher im Gespräch mit dem BT mitteilten, seien bereits im vergangenen Jahr Auflagen erfüllt worden, darunter ein rund 300 Meter langer Zaun im nördlichen Bereich des Sees. Weiterhin sei regelmäßig, auch an den Wochenenden, ein Sicherheitsdienst rund um den See unterwegs.

Sollte man sich entscheiden, eine Badestelle einzurichten, müssten ein ordentlicher Zugangsweg geschaffen, eine DIN-gerechte Beschilderung erstellt und nach Möglichkeit Rettungsringe bereitgestellt werden, erklärte Sonnenberg. Weiterhin müsste die genehmigte Badestelle sauber gehalten werden, auch unter Wasser dürften keine Schlingpflanzen vorhanden sind. An Land und auch im Wasser müsste die Badestelle deutlich gekennzeichnet und auf die Risiken außerhalb der Badezone aufmerksam gemacht werden. Zum Baden freigeben dürfte der Betreiber lediglich den Bereich, von dem er sicher weiß, dass keine Gefahr bestehe, so Sonnenberg.

"Das sind kernige Aussagen", sagte Ortsvorsteher Daniel Fritz, der gemeinsam mit OB Hubert Schnurr die Diskussion um das sensible Thema moderierte. "Wenn man einfach das Schwimmen dulden würde auf eigene Gefahr, würde es viel ruhiger werden", meinte eine Zuhörerin. "Das sind ja nur etwa 20 Meter, die man auf dem Plan eingetragen hat", bemerkte eine andere Besucherin, was für den Vertreter des Angelsportvereins bereits zu viel war. In der Diskussion wurde deutlich, dass viele Interessen zu berücksichtigen sind, aber auch die Dankbarkeit gegenüber der Stadt und dem Ortschaftsrat kam zur Sprache.

Wie Fritz ankündigte, wolle er eventuell noch vor der Sommerpause öffentlich im Ortschaftsrat über das Thema beraten lassen. Sollte dort grünes Licht für die Einrichtung einer Badestelle erteilt werden, müssten noch viele Gespräche im Verfahren mit dem Betreiber, der Bühler Verwaltung und den Behörden im Landratsamt geführt und Gutachten eingeholt werden. Auch der Vorschlag einer Bürgerin, selbst mit anzupacken, mit Hänger und Säge zu kommen, um die Badestelle vom Gestrüpp zu befreien, ja vielleicht sogar einen Verein zu gründen oder Geld zu spenden, wird wohl an der notwendigen Zeit bis zur Umsetzung nichts ändern. Der Bühler Gemeinderat will sich nach den Sommerferien dem Thema annehmen.