Es läutet von der Schallplatte



Von Fiona Herdrich Bühl - "Jetzt ist der Krieg verloren", haben die Bürger in Bühl gemunkelt, als 1942 die Glocken aus der Stadtkirche St. Peter und Paul geholt wurden, um sie für Kriegszwecke einzuschmelzen, sagt Michael Rumpf vom Stadtgeschichtlichen Institut. Damit hatte man in Bühl gerechnet. Bis 1950 ersetzte eine Tonaufnahme das Glockengeläut. Lange in Privatbesitz, wird die Schallplatte nun beim Pfarrfest am Sonntag zu hören sein und später dem Stadtmuseum übergeben. Der Plattenspieler, den Rolf Kirschner ins Pfarramt wuchtet, stammt aus dem ehemaligen Gerberhaus der Familie Kuen. Kirschner hat in seinem Radio- und Fernsehgeschäft in Kappelwindeck die Originalschallplatte eingespielt, die Aufnahme digital bearbeitet und gebrannt. "Das Original sollte man nicht mehr mit einem herkömmlichen Plattenspieler laufen lassen. Da knistert es nur noch", erklärt er. Willi Berdon, selbst leidenschaftlicher Sammler alter Elektrogeräte, hat die Schellackplatte mit 78 Umdrehungen kürzlich im Pfarramt von St. Peter und Paul präsentiert. Sie ist im Besitz von Hans-Jörg Straub. Auf der Rückseite ist ein Orgelkonzert auf der Bühler Schwarz-Orgel zu hören. Als die Glocken aus dem Kirchturm geholt wurden, war Berdon zehn Jahre alt. Nur die kleine Schutzengel-Glocke, die bis heute dort hängt, durfte damals bleiben. Ansonsten blieb es im Kirchturm still. Bis Karl Straub, der Großvater von Hans-Jörg Straub, eine Idee hatte. Der Bühler führte in der Sternenstraße ein Rundfunk- und Elektrogeschäft. Zwei Jahre zuvor hatte der damalige Stadtpfarrer Josef Fischer in weiser Voraussicht das Läuten aufnehmen lassen. Straub schlug ihm also vor, die fehlenden Glocken durch die Schallplatte zu ersetzen. Eng sei der Weg auf den Kirchturm. "Die vier Lautsprecher samt Plattenspieler und Verstärker da hinauf zu bringen, muss beschwerlich gewesen sein", mutmaßt Pfarrer Wolf-Dieter Geißler. Die Anlage der Marke Eigenbau installierte Straub auf dem ersten Kranz des Kirchturms. Die Aufnahme war zwar nur an kirchlichen Festtagen zu hören, dennoch musste jedes Mal jemand auf den Turm steigen, um sie abzuspielen. Im März 1950 hatte die Schallplatte dann ausgedient, die neuen Kirchenglocken, die nach ihren Vorgängern benannt sind, wurden eingeweiht und läuteten zum ersten Mal an Pfingsten. Ob man sich bei ihnen an der alten Aufnahme orientiert hat, ist unbekannt. "Es klingt schon ein bisschen fremd", befindet Geißler. Beim Pfarrfest am Sonntag ist nach dem Gottesdienst um 11.30 Uhr im Garten des Alban-Stolz-Hauses der direkte Vergleich zu hören - erst die historische Aufnahme, dann die heutigen Glocken. Hans-Jörg Straub hütet die Schallplatte gut, erzählt Berdon. Sie geht zu einem späteren Zeitpunkt an das Stadtgeschichtliche Institut. Rumpf plant dort eine Stele, an der Besucher sich das historische Glockengeläut anhören können. "Für die empfindliche Schellackplatte ist es besser, wenn sie bei uns in klimatisierter Umgebung aufbewahrt wird", sagt Rumpf. Er sucht außerdem nach Bruchstücken der alten Glocken. Diese seien 1942 direkt auf dem Kirchturm zerschlagen worden. Teile, die dabei auf der Straße landeten, hätten damals Jungs mitgenommen. "Wenn jemand noch solche Stücke hat, würden sie die Schallplatte im Museum perfekt ergänzen", sagt Rumpf. Zum Thema

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben