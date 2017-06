Neue Höhenjagd im Jahnstadion

Von Fiona Herdrich Bühl - Die Hochsprunganlage ist bereits eingetroffen, das Zelt steht schon. Doch mit allem anderen will Wolfgang Lorenz vom TV Bühl noch warten. Nicht dass der Wind ihm und seinem Team alles "um die Ohren haut". Der Chef des Internationalen Bühler Hochsprungmeetings erwartet morgen 700 bis 800 Zuschauer, wenn die Athleten im Jahnstadion an den Start gehen. Eigentlich hatte Lorenz im vergangenen Jahr angekündigt, die Leitung des Hochsprungmeetings abzugeben, die er seit der ersten Auflage innehat. "Ich entscheide das von Jahr zu Jahr", begründet er seinen Entschluss, weiter zu machen. Immerhin bedeute dieser Job rund 200 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Ein Team mit zehn Personen steht ihm beim Aufbau zur Seite. Die Tribüne kam gestern Abend. Zum ersten Mal muss sie nicht mehr aufgebaut, sondern kann ins Stadion gerollt werden. Das mache weniger Arbeit und sei billiger, sagt Lorenz, auch wenn dort weniger Leute Platz finden. "Stehplätze gibt es trotzdem genug." Ehrengast unter den Besuchern ist morgen die zweifache Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth. Als zusätzlichen Publikumsmagnet nennt Lorzen Mateusz Przybylko. Denn der Pole hat sich am vergangenen Wochenende in Bottrop auf 2,35 Meter gesteigert. Auch sonst erwartet Lorenz wieder Ergebnisse, die nur knapp unter denen der olympischen Medaillengewinner liegen. "Das liegt mit an den guten Bedingungen, die die Athleten in Bühl sehr schätzen", sagt der 63-Jährige. Beim ersten Meeting war es noch ein reines Männerspringen. Bei der mittlerweile 21. Auflage gehen 13 Männer, zehn Frauen und 18 Jugendliche an den Start. Für sie geht es um die WM-Qualifikation. Schüler aus der Region dürfen bei den Profis schnuppern. Sie trainieren heute ab 17 Uhr mit Olympiasieger Dietmar Mögenburg und Bundestrainerin Brigitte Kurschilgen. Lorenz hatte Mögenburg beim Meeting im Vorjahr gefragt. Kurschilgen kündigte sich im Januar ebenfalls an. "Jetzt sind es halt zwei", sagt Lorenz und lacht. Mit einer Zusage hatte er gerechnet. Auf der anderen Seite, betont er, hängt auch dieses Freiluftraining für 14- bis 17-Jährige genau wie die übrigen Vorbereitungen vom Wetter ab. Bandenwerbung, Tische und Bänke müssen noch warten. Das sei bei dem Wind zu unsicher. Der Chef der Veranstaltung hofft derweil, dass morgen der Sommer zurück kommt. "Warm und trocken muss es sein, wegen dem Druck auf den Boden beim Absprung", erklärt Lorenz. Beim Hochsprungmeeting packen rund 30 Helfer des TV Bühl mit an. Hinzukommen Fahrer, die die Athleten aus zehn verschiedenen Ländern heute von den Flughäfen in Söllingen, Stuttgart und Frankfurt abholen. Richtig familiär geht es zu. Auf die Sportler, die unter anderem aus der Schweiz, Kroatien und Montenegro kommen, wartet ein gemeinsames Abendessen. "Das gefällt den Athleten immer", schmunzelt Lorenz.

